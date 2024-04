Příští hodiny možná rozhodnou, zda se ve více než půl roku trvající válce mezi Izraelem a radikálním palestinským hnutím Hamás podaří uzavřít aspoň přechodné příměří.

Již v pondělí by měli do egyptské Káhiry dorazit zástupci Hamásu, kteří o víkendu oznámili, že budou jednat o izraelskému návrhu na podmínky příměří a propuštění rukojmích. Pokud by islamisté souhlasili, mohl by v Pásmu Gazy nastat šestitýdenní klid zbraní.