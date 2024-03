Tolik rukojmích a ani nepoděkovali, postěžovala si Netanjahuová

„Viděli jste, kolik se vrátilo rukojmích? Ani nám nepoděkovali,“ řekla podle stanice Netanjahuová nejmenované opoziční poslankyni.

Liam Or, který byl propuštěn v listopadu poté, co jej palestinští ozbrojenci 7. října unesli do Pásma Gazy při teroristickém útoku, na reportáž reagoval na Instagramu vzkazem: „Omlouvám se, že mě unesli.“

Netanjahuová v minulosti opakovaně figurovala v kontroverzním kauzách. Před rokem ji policie musela evakuovat z kadeřnictví poté, co místo obklopili protivládní demonstranti protestující proti justiční reformě, kterou tehdy prosazovala pravicová vláda jejího manžela.

Demonstranti skandovali, že si premiérova žena nechává udělat nový účes, zatímco je Izrael v plamenech. Přirovnávali ji také k francouzské královně Marii Antoinettě. Nebylo to tehdy poprvé, co premiérova žena čelila kritice, že si užívá luxusního života na účet daňových poplatníků.

V roce 2019 podepsala dohodu v právní kauze, v níž původně čelila obvinění z podvodu a zneužití důvěry. V kauze šlo o objednávání jídel z restaurací do premiérovy rezidence, i když v ní byl na plný úvazek zaměstnán kuchař.

Opakovaně se také objevily zprávy, že nehezky zacházela se zaměstnanci. V polovině 90. let například chůva, která pro rodinu pracovala, vypověděla, že ji Netanjahuová kvůli připálené polévce vyhodila na ulici. Později se na veřejnost dostala i nahrávka, ve které Netanjahuová po telefonu spílá svému poradci. Nelíbilo se jí totiž, že se v jednom článku málo vyzdvihuje její práce.

„Já jsem vzdělaná žena! Psycholožka! B. A.! M. A.! Tak!“ zuřila Netanjahuová, když s důrazem na každou slabiku jmenovala své vysokoškolské tituly. V roce 2019 ji zase na Ukrajině zachytily kamery, jak na letišti zahodila chléb se solí, kterým ji chtěly uctít ukrajinské dívky. Ještě předtím se navíc dožadovala vstupu do kokpitu letadla jen proto, že ji pilot nepřivítal.

Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v Pásmu Gazy s cílem Hamás zcela zničit po teroristickém útoku, při němž ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců v izraelském pohraničí povraždili téměř 1 200 lidí a dalších zhruba 250 lidí zavlekli na palestinské území.

Při prvním a dosud jediném klidu zbraní na konci listopadu byla propuštěna necelá polovina rukojmích. Podle čtvrtečních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, spravovaného Hamásem, zahynulo od začátku války v Pásmu Gazy nejméně 31 988 Palestinců. Údaje není možné nezávisle ověřit.