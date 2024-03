Svlékli nás do prádla a bili nás, obviňují lékaři z Gazy izraelské vojáky

Lékař Ahmad abú Sabhá, který pracoval v Násirově nemocnici, druhé největší v Pásmu Gazy, BBC řekl, že ho týden zadržovali, izraelský voják mu zlomil ruku a že proti němu poštvali psy s náhubky. Jeho popis událostí po razii se podle britské stanice velmi podobá výpovědím dalších dvou zdravotníků, kteří si v obavě z odvety přáli zachovat anonymitu.

Tito zdravotníci BBC řekli, že byli ponižováni, biti, poléváni studenou vodou a nuceni dlouhé hodiny klečet v nepříjemných pozicích a že byli propuštěni až několik dní po zadržení. Stanice tyto výpovědi zaslala izraelské armádě. Ta přímo na otázky ohledně popisu těchto událostí neodpověděla, ale ani nepopřela, že ke zmíněným příkladům špatného zacházení skutečně došlo.

Uvedla však, že při operaci zdravotníci neutrpěli zranění. „Jakékoliv špatné zacházení se zadrženými odporuje nařízením Izraelských obranných sil, a proto je přísně zakázáno,“ uvedla armáda. Razii v Násirově nemocnici, která byla jedním z mála fungujícím zdravotnických zařízení v Pásmu Gazy, provedla 15. února.

S odvoláním na zpravodajské informace uvedla, že se tam nacházejí příslušníci radikálního palestinského hnutí Hamás, proti kterému Izrael v Pásmu Gazy zahájil válku po teroristickém útoku ze 7. října. Izrael rovněž uvedl, že na místě byli rukojmí Hamásu a někteří z rukojmích sami veřejně prohlásili, že je drželi právě v Násirově nemocnici. Hamás popřel, že by jeho bojovníci působili ve zdravotnických zařízeních.

BBC obdržela tajně natočené záběry z nemocnice z 16. února, kdy byli zdravotníci zadrženi. Zachycují řadu mužů svlečených do spodního prádla před budovou nemocnice, jak klečí s rukama za hlavou. Před některými z nich jsou na zemi lékařské pláště. „Každý, kdo se pokusil pohnout hlavou nebo udělat nějaký pohyb, dostal ránu,“ řekl BBC ředitel nemocnice doktor Átif Hút. „Nechali je v této potupné poloze asi dvě hodiny,“ dodal.

Izraelská armáda postup zdůvodnila bezpečnostními riziky. „Během zatýkání je často nutné, aby podezřelí z terorismu odevzdali své oblečení, aby ho bylo možné prohledat a ujistit se, že neskrývají výbušné vesty nebo jiné zbraně,“ uvedla. „Oblečení se zadrženým nevrací hned kvůli podezření, že by mohlo ukrývat prostředky, které lze použít k nepřátelským účelům (např. nože). Zadrženým je oblečení vráceno, jakmile je to možné,“ dodala.

Zdravotníci BBC sdělili, že je poté odvedli do budovy nemocnice, zbili a převezli do vazební věznice, a to vše ve spodním prádle. Šestadvacetiletý čerstvě kvalifikovaný lékař Abú Sabhá popsal některé zacházení během zadržování jako mučení, například nucení stát hodiny bez přestávky. Řekl, že mezi další tresty, které byly zadrženým ukládány, bylo dlouho ležet na břiše a také oddalování jídla.

Odborník na humanitární právo Lawrence Hill-Cawthorne z Bristolské univerzity sdělil, že záběry a výpovědi zdravotnického personálu, s nímž BBC vedla rozhovor, jsou „mimořádně znepokojivé“, přičemž některé „zcela jasně přesahují do kategorie krutého a nelidského zacházení“.

„Je to v rozporu s tím, co bylo po dlouhou dobu velmi zásadní myšlenkou v právu, které platí v ozbrojených konfliktech, a to, že nemocnice a zdravotnický personál jsou chráněny,“ uvedl Hill-Cawthorne.