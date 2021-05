Izraelci nadále ‚topí pod kotlem‘. Útoky proti radikálům z Hamásu zesilují, k pozemní invazi se neodhodlali

Jeruzalém/Gaza Izraelské letouny a pozemní vojsko v noci na pátek zesílily útoky proti palestinskému radikálnímu hnutí Hamás v Pásmu Gazy, oznámila izraelská armáda. Pozemní invazi do palestinské enklávy však Izrael nezahájil. Cílem poslední série útoků byl systém tunelů v pobřežní oblasti využívaný Hamásem.

Také noc na pátek létaly rakety z Pásma Gazy na izraelské území a v izraelských městech pokračovaly střety mezi Araby a Židy. Boje mezi Izraelem a Palestinci se odehrávají již pátý den a násilí eskalovalo nejvíce od roku 2014.

Izraelská armáda v krátkém prohlášení vydaném po půlnoci místního času uvedla, že „letecké a pozemní síly izraelské armády útočí na Pásmo Gazy“, což vedlo média ke spekulacím o začátku pozemní operace v Gaze. Mluvčí armády proto o něco reagoval upřesněním, že izraelští vojáci do Pásma Gazy nevstoupili.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip. — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021

Ráno pak mluvčí podle agentury DPA doplnil, že útok trval 40 minut a podílelo se na něm 160 letounů. Mířil hlavně proti systému tunelů zvanému Metro, jakémusi podzemnímu městu, které prý Hamás budoval několik let. Do jaké míry jsou tunely poničeny, není zatím jasné, uvádí DPA. Letecké údery podpořila palba z tanků do Pásma Gazy. Odtamtud po izraelském útoku následovala další salva raket vystřelených na židovský stát, v oblastech hraničících s Pásmem Gazy byly nad ránem opět slyšet sirény.

Podle izraelské televize, na kterou se odkazovala agentura DPA, šlo o nejsilnější a nejrozsáhlejší izraelskou akci proti Hamásu v Pásmu Gazy od pondělního vypuknutí násilí. Armáda vyzvala Izraelce v oblastech do čtyř kilometrů od hranic, aby se uchýlili do krytů.

„Řekl jsem, že Hamás zaplatí vysokou daň,“ uvedl v prohlášení izraelský premiér Benjamin Netanjahu. „Činíme tak a budeme tak činit dál velkou silou,“ dodal. Mluvčí Hamásu uvedl, že militantní hnutí je připravené „udělit Izraeli tvrdou lekci“, pokud se rozhodne pro pozemní operaci.

Stejně jako v předchozích dnech se v ulicích řady izraelských měst odehrávaly až do ranních hodin násilné střety mezi izraelskými Araby a Židy. Policie podle The Times of Israel zatkla v Tel Avivu, Beerševě a dalších městech celkem desítky lidí.

Mluvčí izraelské armády řekl, že od pondělního večera bojovníci Hamásu vystřelili 1800 raket namířených proti Izraeli, z nich ale 430 dopadlo v samotném Pásmu Gazy. Izraelský raketový systém Železná kupole (Iron Dome) zachytil 90 procent střel.

Při současných bojích zemřelo podle ministerstva zdravotnictví v Gaze 109 lidí a dalších 621 utrpělo zranění. V Izraeli podle tamní armády přišlo o život osm lidí. Boje vypukly po několikadenních střetech mezi izraelskou policií a Palestinci v Jeruzalémě.

Napětí eskalovalo během ramadánu, když Izrael omezil Palestincům shromažďování na místě, kde se Arabové většinou schází k večerní modlitbě. Začátkem května se též očekával verdikt odvolacího soudu o vystěhování desítek palestinských rodin ze čtvrti Šajch Džarráh ve východním Jeruzalémě, do jejichž domů se měli nastěhovat židovští osadníci. Na tento měsíc také byly plánovány dlouho očekávané palestinské parlamentní volby, které ale palestinský prezident Mahmúd Abbás odložil i proto, že nebylo jisté, zda Izrael umožní hlasovat ve východním Jeruzalémě.

Výběr hlavních událostí kolem aktuálního konfliktu mezi Izraelem a palestinskými extremistickými skupinami 5. května - Vůdce ozbrojeného křídla palestinského radikálního hnutí Hamás Muhammad Díf varoval Izrael, že za vyhánění Palestinců z východního Jeruzaléma draze zaplatí. Nepokoje v Jeruzalémě propukly po zahájení postního měsíce ramadánu v polovině dubna, kdy Izrael omezil Palestincům shromažďování na místě, kde se Arabové většinou scházejí k večerní modlitbě. Podle zprávy lidskoprávních expertů OSN z poloviny dubna v posledních měsících výrazně vzrostlo násilí izraelských osadníků vůči palestinským civilistům na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu s cílem zabrat území a zastrašit Palestince. Experti OSN vyzvali izraelskou armádu, aby případy důkladně vyšetřila. Izraelský soud navíc letos schválil vystěhování 58 lidí z domů, které podle pravicových izraelských skupin patřily před vznikem Izraele v roce 1948 Židům. Jordánsko ale tvrdí, že domy vybudovalo pro palestinské uprchlíky a že má k dispozici nájemní smlouvy, které to dokládají (východní Jeruzalém byl přibližně 20 let pod správou Jordánska, než ho v šestidenní válce v roce 1967 získal Izrael). Ze čtvrti Šajch Džarráh, jíž se rozhodnutí také týká, byly celý týden hlášeny noční střety mezi Palestinci a policisty.

Kvůli nejistotě, zda Izrael umožní hlasování ve východním Jeruzalémě, se hlavní palestinské frakce 29. dubna dohodly na odkladu parlamentních voleb. 7. května - Při večerních střetech u jeruzalémské mešity Al-Aksá bylo zraněno nejméně 200 Palestinců a šest izraelských policistů poté, co izraelská policie na místě posílila nasazení v době večerních modliteb. Věřící na policii házeli židle, boty a kameny, načež policisté začali střílet, použili slzný plyn a zábleskové granáty. K uklidnění situace Izrael vyzvala Evropská unie a Rusko, zatímco Turecko tuto blízkovýchodní zemi obvinilo z teroru vůči nevinným. 9. května - V Jeruzalémě v noci pokračovaly střety mezi palestinskými demonstranty a izraelskou policií poté, co se desítky tisíc muslimů sešly před mešitou Al-Aksá při oslavách svátku souvisejícího s ramadánem. Zraněno bylo nejméně 80 lidí včetně několika dětí. - Znepokojení nad situací vyjádřil takzvaný blízkovýchodní kvartet, tedy Evropská unie, OSN, Spojené státy a Rusko. 10. května - Izraelská policie znovu použila u mešity Al-Aksá slzný plyn, zábleskové granáty a pogumované projektily při střetu s Palestinci, kteří házeli kameny. Bylo zraněno přes 300 Palestinců a 12 policistů. Izraelská armáda odložila plánované manévry. Palestinská radikální skupina Hamás dala izraelské policii ultimátum na stažení od jeruzalémské Chrámové hory do 18:00 (17:00 SELČ), jinak zaútočí na Izraelce. Krátce po vypršení ultimáta se v Jeruzalémě rozezněly poplašné sirény. Z palestinského Pásma Gazy na město zamířily rakety, celkem 150, desítky z nich však sestřelil systém protivzdušné obrany Izraele. Rakety zasáhly i jihoizraelské město Sderot.

Izraelské letectvo v odvetě zaútočilo na Pásmo Gazy. Izraelští ministři schválili zahájení masivního bombardování pásma, premiér Benjamin Netanjahu pohrozil důraznou odvetou, ministr obrany Benny Ganc vyhlásil pohotovost na území do vzdálenosti asi 70 kilometrů od Pásma Gazy.

O život přišlo podle palestinských úřadů 20 lidí včetně devíti dětí, téměř sto lidí utrpělo zranění. 11. května - Izraelská armáda uvedla, že zasáhla v noci 130 cílů a zabila 15 bojovníků Hamásu a islámského džihádu. Premiér Netahjahu oznámil, že Izrael znásobí útoky na Pásmo Gazy a že odvetná operace Izraele potrvá delší dobu. Pokračováním tlaku pohrozil také ministr obrany Ganc. Skupina Hamás oznámila, že na Tel Aviv z Pásma Gazy odpálila 130 raket. V jihoizraelském Aškelonu zahynuly dvě ženy - první izraelské oběti. Při večerním útoku na oblast Tel Avivu zemřela další žena.

O život přišlo dosud celkem 32 lidí, z toho tři v Izraeli. 12. května - Hamás a Islámský džihád na Izrael vypálily 1200 raket, z nichž 200 spadlo ještě na území Pásma Gazy. Radikálové vypálili 15 raket také na Dimonu, kde je izraelský jaderný reaktor. Izraelský obranný systém Iron Dome (Železná kupole) podle armády zachytil 85 až 90 procent střel mířících na hustě obydlená místa. Izraelská armáda při útocích zničila už tři výškové budovy v Gaze, ve kterých byly podle jejích informací byty a úřadovny radikálního Hamásu. Obyvatele domů předem telefonicky varovala a shodila nejprve varovnou munici

Ve městě Lod na předměstí Tel Avivu propukly nepokoje ze strany arabské menšiny.

Celkem si konflikt dosud vyžádal 60 obětí, z toho sedm v Izraeli. Na obou stranách zemřely také ženy a děti, zraněno je několik set lidí. 13. května - Izrael podél hranice s Pásmem Gazy soustředil pozemní jednotky, což bylo médii hodnoceno jako předzvěst možné pozemní operace. Hnutí Hamás, které pásmo kontroluje, pokračovalo v raketové palbě na izraelské území, na kterou izraelská armáda reagovala vzdušnými protiúdery.

V řadě izraelských měst pokračovaly násilnosti a střety radikálních Arabů a radikálních Židů, které izraelský prezident Reuven Rivlin označil za občanskou válku.

Palestinci hlásili celkově 103 obětí, včetně 27 dětí a 11 žen, Izraelci sedm obětí, včetně dvou dětí. 14. května - Izraelské letouny a pozemní vojsko v noci na dnešek zesílily útoky proti hnutí Hamás v Pásmu Gazy, pozemní invazi do palestinské enklávy však Izrael nezahájil. Také páteční noc létaly rakety z Pásma Gazy na izraelské území. V izraelských městech pokračovaly střety mezi Araby a Židy.

V létě 2014 Izrael v reakci na ostřelování raketami podnikl proti Pásmu Gazy operaci Ochranné ostří. Ta skončila příměřím s Hamásem uzavřeným 26. srpna 2014. Zemřelo při ní přes 2140 Palestinců a sedm desítek Izraelců.