Hamás vyzval k zastavení letecké dopravy do Izraele, cílí na další letiště

Jeruzalém Palestinští radikálové z Pásma Gazy se zřejmě snaží ostřelovat Ramonovo mezinárodní letiště na jihu země, kam Izrael kvůli ostřelování Tel Avivu odklonil lety z Ben Gurionova letiště. Informovala o tom agentura AFP i zpravodajský server The Times of Israel. Podle něj se nejspíš palestinské hnutí Hamás snaží přimět Izrael, aby zcela uzavřel letový provoz nad zemí.

Hnutí Hamas uvedlo, že na druhé izraelské letiště vystřelilo „obrovskou raketu“, a vyzvalo letecké společnosti, aby „pozastavily“ všechny lety do Izraele. Raketa podle izraelského serveru dopadla poblíž města Eljat. Právě nedaleko něj se Ramonovo letiště nachází.



Podle serveru The Times of Israel jde zřejmě raketu, která po vypálení z Pásma Gazy na Izrael urazila největší vzdálenost - asi 250 kilometrů.

Izrael už kvůli ostřelování odklonil lety z Ben Gurionova letiště poblíž Tel Avivu na letiště na jihu země, koncipovaného jako alternativa v době ozbrojených konfliktů. Letecké společnosti British Airways, Lufthansa, Iberia a Virgin Atlantic zrušily veškeré lety do Tel Avivu, poté co tak učinily Delta Air Lines a American Airlines. Agentura AFP napsala, že společnosti American Airlines a United Airlines zastavily lety do Izraele nejméně do 15. května