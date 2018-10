,Je mi to moc líto. Jsem vinen.‘ Údajný vrah bulharské novinářky tvrdí, že ji nechtěl zabít

RUSE (BULHARSKO) Jednadvacetiletý muž podezřelý z vraždy bulharské novinářky Viktorije Marinovové v pátek prohlásil, že je vinen a že nemůže uvěřit tomu, že to udělal. Informují o tom bulharská média. „Je mi to moc líto. Jsem vinen,“ řekl Severin Krasimirov roztřeseným hlasem reportérům před jednáním soudu. Na otázku, jaký si zaslouží trest, odpověděl, že „takový, jaký mi dají“. Krasimirov je obviněný ze znásilnění a z mimořádně kruté vraždy.

Soud ve městě Ruse v pátek obviněnému prodloužil vazbu, protože by se prý mohl před spravedlností skrývat nebo spáchat jiný trestný čin. Mladíkův advokát žádal, aby jednání bylo neveřejné, čemuž soud nevyhověl. Krasimirov nemusel odpovědět, zda se cítí vinen či nevinen.



Krasimirov vypověděl, že když se 6. října pustil do hádky s mladou ženou, byl pod vlivem alkoholu a drog. Přiznal, že ji udeřil do obličeje a hodil do křoví. Co bylo pak, si prý ale nepamatuje. Podle vyšetřovatelů se nezmínil o tom, že by Marinovovou znásilnil, a tvrdí, že novinářku neznal, ani ji nikdy neviděl v televizi. Podle všeho neměl komplice.

Tělo Marinovové, která v regionální televizi TVN uváděla investigativní pořad, bylo nalezeno 6. října ve městě Ruse. Podle vyšetřovatelů ji pachatel znásilnil, udeřil do hlavy a škrtil. Vyšetřovatelé odmítají, že by brutální vražda 30leté ženy souvisela s její prací. Případ nicméně vyvolal velkou pozornost v Bulharsku i v zahraničí, protože zemřela novinářka. Jedná se totiž o třetí vraždu žurnalisty v některé z členských zemí Evropské unie za uplynulých 12 měsíců - předchozí se odehrály na Maltě a na Slovensku a jsou spojovány s prací obětí.

Krasimirova na základě evropského zatykače zadržela německá policie 9. října nedaleko Hamburku a tento týden ho německé úřady vydaly do Bulharska. Hrozí mu doživotí.