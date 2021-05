‚Je to první krok k anexi.‘ Ukrajinský prezident kritizuje vydávání ruských pasů na východě země

Kyjev Vydávání ruských pasů obyvatelům východní Ukrajiny je prvním krokem k anexi regionu, prohlásil dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Rozhodně je to první krok, protože tatáž věc se kdysi stala na Krymu, obyvatelé Krymu dostávali ruské pasy. Je to velký problém,“ uvedl Zelenskyj na své výroční tiskové konferenci podle agentury Reuters.

Agentura TASS na začátku května s odvoláním na ruské ministerstvo vnitra napsala, že ruské občanství získalo od dubna 2019 více než 527 tisíc obyvatel Donbasu. A potřeba ochránit tyto lidi může být využita jako omluva nebo záminka pro možnou otevřenou agresi vůči Ukrajině, obává se podle Reuters Kyjev.



Situace na východě Ukrajiny se v poslední době znovu vyostřila. Kyjev a proruští separatisté se navzájem obviňovali z častějšího porušování klidu zbraní. Rusko zároveň zvýšilo počet vojáků u hranic s Ukrajinou, což vyvolalo obavy Kyjeva i Západu. Kreml tvrdil, že Rusko nikoho neohrožuje a že jde o vojenská cvičení.

Podle Zelenského Rusko nahromadilo u ukrajinské hranice přes 100 tisíc vojáků a mnoho jich tam udržuje navzdory oznámenému stažení vojsk. „Odcházejí pryč velmi, velmi pomalu. (Je to) vážná situace a myslím, že takové napětí může trvat až do konce vojenských cvičení, nejméně do září,“ uvedl ukrajinský prezident.

Zelenskyj zároveň konstatoval, že tlak Francie a Německa na Moskvu ve snaze ukončit konflikt na východě Ukrajiny v poslední době polevil. „Cítím jejich podporu, ale myslím, že by nás měli podpořit více,“ nechal se slyšet. Podotkl, že jeho kancelář se snaží domluvit s Kremlem setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a že oba státníci by se mohli sejít na území třetí země. Zelenskyj už dříve navrhl, aby se sešli na východě Ukrajiny, přičemž Putin ho pozval do Moskvy, připomíná agentura AP.

Zelenskyj dnes podle ruské agentury TASS dále uvedl, že pravděpodobnost zmrazení konfliktu na Donbase je extrémně vysoká a Ukrajina má jen minimální šanci takovému scénáři zabránit. „Z 99 procent to závisí na Ruské federaci,“ řekl prezident.

Některá média rovněž zaznamenala, že odmítl říct, co si myslí o ruském prezidentovi. „Nemám čas na úvahy o prezidentovi Putinovi. Přemýšlím jen nad schůzkami v různých formátech, které mohou vést k ukončení války. Proto se stavím velmi opatrně k hodnocením, která mohou vést ke zhoršení (situace),“ odpověděl na dotaz novináře prezident podle ukrajinské agentury Unian.

Konflikt na východě Ukrajiny eskaloval poté, co Rusko v roce 2014 anektovalo poloostrov Krym a podpořilo ozbrojené povstání proruských separatistů v Donbasu. Velké boje, které si vyžádaly kolem 14.000 životů, utichly po uzavření mírových dohod v Minsku v únoru 2015, které pomohly dojednat Francie a Německo. Žádné příměří se však nepodařilo zcela udržet a politické řešení konfliktu se prakticky nepohnulo z místa.