Je to velmi podezřelé, tvrdí letecká analytička. Svět znervózňují dva pády stejného boeingu v řádu měsíců

NEJHORŠÍ LETECKÁ NEŠTĚSTÍ ZA POSLEDNÍCH DESET LET: 298 obětí:

17. července 2014 - U vesnice Hrabove na východě Ukrajiny se v oblasti ovládané proruskými separatisty zřítil malajsijský Boeing 777 z letu MH17 s 298 lidmi na palubě, nikdo nepřežil. Podle ukrajinských úřadů bylo letadlo sestřeleno protiletadlovou raketou, z odpovědnosti se navzájem obviňují proruští separatisté a ukrajinské vládní síly. 257 obětí: 11. dubna 2018 - Krátce po startu z vojenské základny Búfarík v severním Alžírsku se zřítilo do neobydlené oblasti dopravní letadlo Il-76, zahynulo 257 lidí, včetně deseti členů posádky. 239 obětí: 8. března 2014 - Letadlo společnosti Malaysia Airlines s 239 lidmi na palubě na lince z Kuala Lumpuru do Pekingu se v noci na 8. března ztratilo z radarů. Předpokládá se, že se Boeing 777 zřítil v jižní části Indického oceánu západně od australského pobřeží, když se z neznámých důvodů odklonil od své trasy. První trosky letounu ale moře vyplavilo teprve v létě 2015 na francouzském ostrově Réunion na východ od Madagaskaru, vrak letadla dodnes nebyl nalezen. 228 obětí: 1. června 2009 - Letoun Airbus A330 společnosti Air France letící z Ria de Janeiro do Paříže se zřítil do Atlantiku. Zahynulo všech 228 lidí na palubě. 224 obětí: 31. října 2015 - Na egyptském Sinajském poloostrově se po startu zřítilo charterové letadlo Airbus A321 ruské společnosti Kogalymavia s 224 lidmi na palubě, nikdo nepřežil. Příčinou neštěstí byl nejspíš výbuch bomby, k činu se přihlásila organizace Islámský stát. 189 obětí: 29. října 2018 - Letadlo indonéské společnosti Lion Air, které mířilo z Jakarty na Sumatru, krátce po startu havarovalo a zřítilo se do moře u ostrova Jáva. Na palubě se nacházelo 189 lidí, nikdo nepřežil. 168 obětí: 15. července 2009 - Na severu Íránu se zřítilo civilní letadlo typu Tupolev Tu-154 íránské společnosti Caspian Airlines, které směřovalo z Teheránu do arménského Jerevanu; zahynulo všech 168 lidí, kteří byli na palubě. 163 obětí: 3. června 2012 - Nejméně 163 osob, z toho 153 v letadle, zahynulo při pádu letounu McDonell Douglas MD-83 nigerijské společnosti Dana Air do hustě osídleného předměstí nejlidnatějšího nigerijského města Lagosu. 162 obětí: 28. prosince 2014 - Krátce po odletu z indonéské Surabaye do Singapuru se za špatného počasí zřítil letoun Airbus A320-216 společnosti Indonesia AirAsia; jeho trosky byly nalezeny až po dvou dnech; všech 162 osob na palubě zemřelo. 158 obětí: 22. května 2010 - Jen osm lidí přežilo a 158 jich zahynulo při havárii letounu společnosti Air India Express, který havaroval na jihu Indie při přistávacím manévru (stroj přilétal z Dubaje do města Mangalúru ve státě Karnátaka). Boeing 737-800 minul přistávací dráhu, zřítil se do lesa a začal hořet. 157 obětí: 10. března 2019 - Letadlo etiopské letecké společnosti se zřítilo na trase do Nairobi. Na palubě bylo podle mluvčího Ethiopian Airlines 149 pasažérů a osmičlenná posádka. Zdroj: ČTK