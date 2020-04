Jeden ventilátor na tři miliony lidí. Situace v Africe může být kritická a povzbudit Islámský stát, varují experti

NEW YORK/PRAHA Mnoho států po celém světě se v boji s koronavirem potýká s nedostatkem plicních ventilátorů. V maximálním stavu ohrožení je zejména Afrika, kde pandemie zatím nepropukla naplno.

Třeba Jižní Súdán s dvanácti miliony obyvatel disponuje pouze čtyřmi ventilátory a čtyřiadvaceti lůžky na jednotce intenzivní péče. V dalších afrických státech situace není příznivější, někde se navíc válčí.



Před měsícem agentura Reuters informovala, že Německo a Itálie nakupují plicní ventilátory ve velkém. I v současné době jich není v nemocnicích po celém světě dostatek. Například americké nemocnice by podle CNN mohly v období pandemie potřebovat až půl milionu dalších ventilátorů.

V Africe zatím není nemocných ve srovnání s jinými kontinenty mnoho (pozn. red. - za dva měsíce od prvního případu v Egyptě je nakažených „pouze“ přes 12 tisíc). Přesto jsou tamní lidé v extrémním ohrožení.

Podle statistik Mezinárodního záchranného výboru (IRC) je připravenost „černého kontinentu“ na koronavirus tristní. Kritická situace je v takřka třicetimilionovém Jemenu, kde bují občanská válka, kterou nepřímo podporuje zejména sunnitská Saudská Arábie a šíitský Írán. Podle reportu IRC 18 milionů lidí v Jemenu nemá možnost řádné hygieny a přístup k vodě.

Report neziskové organizace také uvádí, že Jižní Súdán má pouze čtyři ventilátory pro 12 milionů obyvatel, Burkina Faso vlastní jedenáct ventilátorů na 21 milionů obyvatel a Sierra Leone disponuje třinácti ventilátory na 8 milionů lidí.

„Covid-19 již přemohl i ty nejvyspělejší a nejpřipravenější zdravotnické systémy v zemích jako USA a Velká Británie,“ stojí v hodnotícím stanovisku IRC s tím, že na rozdíl od Afriky měly obě země k dispozici tisíce ventilátorů a lůžek na jednotkách intenzivní péče.



Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je ve 41 afrických zemích méně než dva tisíce funkčních ventilátorů. Celkový počet dostupných lůžek na jednotkách intenzivní péče je méně než pět tisíc. To je zhruba pět lůžek na jeden milion lidí. Pro srovnání - evropské státy mají celkově čtyři tisíce lůžek na jeden milion lidí, informují CNN. Na základě statistik WHO momentálně potřebuje nemocniční péči přibližně každý pátý člověk, který virus chytil.

Válka jako další riziko

Experti se nicméně zatím shodují, že africké státy s novým typem koronaviru bojují velmi agresivně a počet případů zůstává nízký. Rizikem je ale vysoká prevalence (pozn. red. - podíl počtu jedinců trpících danou nemocí a počtu všech jedinců ve sledované populaci) tuberkulózy, viru HIV, malárie či diabetu.

V Africe kromě toho hraje roli ještě další rizikový faktor v podobě ozbrojených konfliktů. Populace například v Afghánistánu, Jemenu nebo Sýrii je vyčerpaná válčením, a tím pádem i více zranitelná. Koronavirus by v takových státech navíc mohl způsobit neblahý sled událostí. „Bezpečnostního a politického vakua, které možná pandemie vytvoří, pravděpodobně využijí strany zapojené do syrského konfliktu - včetně Islámského státu - k prosazení vlastních zájmů,“ zní jeden ze závěrů reportu IRC.

Podle odborníků může covid-19 státy, které postrádají dostatečné zdravotnické vybavení a mají další potíže, doslova zničit. Afričanům tak nezbývá nic jiného než čekat, co přinesou následující dny či měsíce.