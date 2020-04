Rakousko 15. května otevře restaurace, postupně i školy. Za den přibylo jen 78 případů nákazy

Vídeň/Bern V Rakousku se 15. května znovu otevřou restaurace uzavřené v polovině března kvůli šíření koronaviru. Na tiskové konferenci to v úterý oznámil kancléř Sebastian Kurz. Zároveň potvrdil, že od 1. května budou otevřené všechny obchody i nákupní centra. V Rakousku za posledních 24 hodin přibylo jen 78 potvrzených případů nákazy koronavirem. Nových případů ubývá také v sousedním Švýcarsku.

„Tolik svobody, kolik bude možno, a tolik omezení, kolik bude nutno,“ popsal kancléř Kurz heslo, kterým se v příštích týdnech hodlá v boji s koronavirem jeho vláda řídit. Vzhledem k příznivému epidemickému vývoji v zemi se bude podle něj Rakousko držet dříve avizovaného plánu uvolňování opatření.



Už od minulého úterý mají v Rakousku kromě potravin a lékáren otevřeno i obchody s prodejní plochou do 400 metrů čtverečních. Podle Kurze se k nim 1. května připojí všechny zbylé obchody včetně nákupních center. Zákazníky uvítají také kadeřníci, maséři či pedikéři.

Od 15. května budou moci zase fungovat i restaurace, které musely zavřít 17. března. Zatím ale budou mít jen omezenou otevírací dobu, která bude končit ve 23:00. Povolené budou od poloviny května i bohoslužby. Už od 4. května se do škol vrátí žáci ze závěrečných ročníků středních škol, od poloviny května je budou postupně následovat i další školáci.

V Rakousku v posledních dnech klesá počet lidí nově nakažených koronavirem. Do úterý se jím od počátku epidemie v zemi infikovalo 14 873 lidí. Ve srovnání s pondělními daty je to ale jen o 78 více. S koronavirem v Rakousku zemřelo celkem 491 lidí. V pondělí to bylo ještě 470.

Z celkových téměř 15 tisíc infikovaných v Rakousku se už téměř 11 tisíc lidí uzdravilo. Nemocných je tedy v současnosti podle statistik 3411 lidí. V nemocnici jich je 756, z toho 196 na jednotkách intenzivní péče.

Také ve Švýcarsku počet nových případů nákazy klesá. Za posledních 24 hodin se jich podle Spolkového zdravotního úřadu (BAG) potvrdilo jen 119. V druhé polovině března hlásila země za den i více než 1300 infikovaných. Celkem je tak od počátku epidemie potvrzených případů ve Švýcarsku 28 063.

Za posledních 24 hodin ve Švýcarsku zemřelo dalších 45 pacientů s nemocí covid-19. Celkem tak po nakažení koronavirem v zemi zemřelo již 1187 lidí. Podle dat jednotlivých kantonů, které shromáždil server 20minuten, je ale mrtvých již 1433.