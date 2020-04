Konec nouzového stavu zřejmě nebude mít podle ministerstva vliv na uzavření škol

PRAHA Ukončení nouzového stavu by podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové nemělo mít přímý vliv na uzavření škol či omezení činnosti zájmových kroužků a mládežnických organizací kvůli epidemii koronaviru. O těchto opatřeních rozhodlo ministerstvo zdravotnictví bez ohledu na nouzový stav na základě zákona o ochraně veřejného zdraví.

Základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy jsou od 11. března zavřené do odvolání. Od 13. března je zakázaná také osobní přítomnost žáků v základních uměleckých školách, jazykových školách či zájmových kroužcích. Nouzový stav vyhlásila vláda 12. března na 30 dnů. Se souhlasem Sněmovny kabinet 9. dubna opatření prodloužil do konce dubna.



„Nepředpokládá se, že by ukončení nouzového stavu mělo přímý vliv na uvedená mimořádná opatření, neboť tato opatření vydalo ministerstvo zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Nejde tedy o opatření vydaná na základě krizového zákona,“ řekla Lednová. Krizovým zákonem se řídí nouzový stav.

„Na základě krizového zákona byla vydána opatření o určení škol, které vykonávají péči o děti určitých zaměstnanců (zdravotníků a jiných), a opatření o pracovní povinnosti některých žáků a studentů,“ dodala mluvčí.

Jedním z těchto opatření vláda nařídila hejtmanům a pražskému primátorovi, aby v případě potřeby vyčlenili školy pro děti zdravotníků nebo bezpečnostních sborů v době, kdy jsou jinak všechny školy uzavřeny. Opatření se týká dětí ve věku od tří do deseti let, kolektivy mají mít nejvýše po 15 dětech. Pracovní povinnost vyhlásila vláda pro studenty posledních ročníků lékařských fakult a středních zdravotních škol. Kolem 5000 mediků se ale do konce března přihlásilo s nabídkou pomoci dobrovolně, tudíž podle jejich zástupců nebylo nutné, aby jejich zapojení do práce ve zdravotnictví řídil stát a kraje.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý uvedl, že nevidí důvod pro prodloužení nouzového stavu. Naopak pro další pokračování současného režimu se vyslovil ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Školy by se podle plánu vlády už do konce školního roku naplno otevřít neměly. Stát je plánuje otevírat postupně. Jako první se do nich mohli od pondělí částečně vrátit studenti posledních ročníků vysokých škol, to ale pouze při společných aktivitách nejvýše pěti lidí. Pokud to vývoj epidemie koronaviru dovolí, maturantům by se dveře škol mohly otevřít 11. května a skupinám školáků na prvním stupni základních škol 25. května. Nejméně počítá vláda do července s návratem žáků 2. stupňů základních škol a středoškoláků nižších ročníků.