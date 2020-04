Jaké země jsou nejbezpečnější, jaké naopak nejrizikovější a jak si vede Česko? Nabízíme data o koronaviru

PRAHA Vědecká skupina s názvem Deep Knowledge Group (DKG) nabízí další vhled do problematiky týkající se koronaviru. Z analytických dat DKG lze například vyčíst, jak si která země vede z hlediska bezpečnosti nebo účinnosti léčby a jaká má největší důvody ke strachu z následků pandemie. Server Lidovky.cz nabízí nejdůležitější údaje ze studie.

Souhrn dat DKG se skládá z veřejně dostupných zdrojů od institucí jako Světová zdravotnická organizace (WHO), americká univerzita Johna Hopkinse, Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Worldometers. Svůj názor nabízejí také renomovaní experti. Jde o tak komplexní soubor dostupných informací.



Právě proto DKG dokáže za pomoci matematických nástrojů a analytických technik hodnotit a předpovídat další vývoj pandemie u jednotlivých států. „Datové rámce byly pečlivě formulovány, aby rychle zohlednily nové kroky států, vládních orgánů a dalších relevantních aktérů, kteří se snaží zmírňovat zdravotní a ekonomické důsledky onemocnění covid-19,“ vysvětluje na svých stránkách DKG s tím, že analýza velkých dat je aplikována na počitatelné a relevantní parametry, takže je zcela nestranná.

Jednou z analyzovaných částí je bezpečnost v zemích. Hodnocena je pomocí 24 parametrů ve čtyřech různých kategoriích – účinnost karantény, účinnost vládních nařízení, schopnost monitorovat a vyhledávat nemocné a připravenost ke komplikované léčbě pacientů s covid-19.



Nejvýše se umístil Izrael, který sice eviduje přes 12 tisíc nakažených, ale „pouze“ 126 mrtvých. A to i přesto, že se v zemi objevuje kritika postupů tamního ministra zdravotnictví či (ne)testování arabské populace. Faktem ale zůstává, že Izrael zareagoval na pandemii velmi rychle. Na základě příkazů ministerstva zdravotnictví jsou desítky tisíc Izraelců v karanténě kvůli možnému kontaktu s virem. Zakázán je také volný pohyb a lidé smějí chodit pouze na nákupy.

Na druhém místě je Německo, zejména díky rychlé mobilizaci a zvýšení kapacity nemocnic. Celkově se v top 10 nachází šest asijských zemí. Ty podle expertů těží zejména z plošného testování. „Jsou velice důslední, systematicky vyhledávají bezpříznakové nemocné nebo ty, kteří vykazují mírné symptomy, a hlavně se jim to daří plošně,“ komentoval již dříve pro Lidovky.cz situaci v Jižní Koreji epidemiolog Rastislav Maďar.

Velice podobné to je i v dalších zemích Asie. Čína například používala k boji s koronavirem drony. Speciální operační skupiny dokonce ve Wu-chanu, prvním ohnisku nákazy, shromažďovaly lidi s podezřením na infekci a přesouvaly je do karantény. I přesto, že panují obavy o pravdivosti čínských údajů o nemocných, DKG Čínu řadí na šesté místo. Česko se umístilo na solidní pětadvacáté pozici. Do konečného žebříčku bylo zařazeno 60 zemí.

Při zaměření pouze na Evropu DKG zohledňuje zejména propojení ekonomik u evropských zemí či turistický ruch. Žebříček ovládlo Německo, Česko se umístilo na 11. místě, ještě se tak vešlo do skupiny s vysokou mírou zabezpečenosti a nízkou mírou ohrožení. Žebříček uzavírá Itálie a Španělsko, do skupiny nejvíce ohrožených patří například také Rumunsko či Bulharsko.

Česko na lichotivé pozici.

Další část zabývající se hodnocením rizik srovnává země na základě faktorů nejen z hlediska zdravotnictví. Kromě toho, že je pozornost zaměřena na riziko šíření onemocnění a kapacitu lůžek v nemocnicích, zohledněna je také efektivita vládních kroků či stáří populace.

Vzhledem k vývoji situace ve světě není nikterak překvapivé, že na prvním, nelichotivémmístě, se umístila Itálie, která se stala po Číně druhým ohniskem nákazy. Dalšími zeměmi v pořadí jsou USA, Velká Británie, Španělsko a Francie. „Naše země nebyla na tuto krizi patřičně připravena. Vyvodíme z toho všechny důsledky,“ řekl již dříve francouzský prezident Emmanuel Macron.

Nejvíce ohroženou zemí je Itálie.

Velká Británie nejprve chtěla budovat kolektivní imunitu, její premiér Boris Johnson se sám nakazil koronavirem později skončil na jednotce intenzivní péče. Americký prezident Donald Trump pro změnu ještě koncem února na tiskové konferenci prohlašoval, že „vzhledem k tomu, co jsme už podnikli, zůstává riziko pro Američany i nadále velice nízké“. Ve všech zmíněných zemích ale umíraly a umírají každým dnem stovky lidí, i proto jsou na seznamu nejrizikovějších.



Na druhou stranu je nutné dodat, že stejná pětice zemí je i v nejlepší patnáctce, co se týče ekonomické podpory občanů.

Při hodnocení účinnosti léčby je důraz kladen zejména na sledování infekce a cílené řízení nemoci, aby nebyly nemocnice přeplněné a všem se dostávalo potřebné zdravotní péče. V potaz se bere také počet zdravotníků a inovativní postupy při léčbě, například testování různých léků.



Žebříček je velice podobný tomu, který se zabýval bezpečností v zemích. Jedinou změnou v první desítce je zařazení Rakouska a SAE na úkor států z Oceánie. Na prvním místě se umístilo Německo, následované Čínou a Jižní Koreou.

Při hodnocení účinnosti léčby je na prvním místě Německo.

Oficiální zdroje z celého světa od počátku šíření koronaviru ohlásily přes dva miliony případů infekce. Na základě vlastního sledování situace to napsala agentura AFP, podle níž jen v Evropě je evidováno více než milion nakažených. Před vypuknutím koronaviru se skupina Deep Knowledge Group zabývala zejména zkoumáním umělé inteligence.