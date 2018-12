Trump jako Jedinec 1? Prezident USA ma problém, jeho exprávník se rozpovídal o zapíraném mrakodrapu v Moskvě

WASHINGTON/PRAHA Dlouholetý osobní právník a vyjednavač mimosoudních vyrovnání Donalda Trumpa Michael Cohen uzavřel dohodu s FBI. Podle komentátorů amerických médií tak ohrozil pozici prezidenta i jeho rodiny. Pro tým zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera však tato dohoda znamená velký pokrok.

Již pátý člověk z okolí prezidenta Trumpa byl chycen při lhaní. Po poradcích z kampaně Paulu Mannafortovi, Georgi Papadopoulosovi, Ricku Gatesovi i poradci pro národní bezpečnost Mikeu Flynnovi nemluvil pravdu ani právník prezidenta Trumpa Michael Cohen.



Prezidentovi blízký muž, který měl údajně zaplatit pornoherečce Stormy Daniels za mlčení o vztahu s Trumpem, se ve čtvrtek u soudu přiznal, že lhal pod přísahou při slyšení v americkém Kongresu o plánech tehdejšího kandidáta republikánské strany Donalda Trumpa na vybudování mrakodrapu Trump Tower v Moskvě.

Podle soudních dokumentů Cohen uvedl, že byl v kontaktu s některými z nejvýše postavených lidí v Kremlu ohledně plánů na postavení věžáku. Připustil navíc, že současný prezident byl velice dobře seznámen s vyjednáváním, která proběhla v červnu 2016, což prezidenta staví do střetu zájmů.

Právníkova dohoda s Federálním vyšetřovacím úřadem by podle analytiků mohla znamenat i problémy pro samotnou prezidentovu rodinu. V soudní dokumentaci, která o Trumpovi hovoří jako o „Jedinci 1“, je zmíněno, že Cohen „informoval členy rodiny Jedince 1 o Moskevském projektu“. Následně prý Trumpův právník „odcestoval do Ruska kvůli Moskevskému projektu a aby přijal kroky k cestě Jedince 1 do Ruska.“

Donald Trump Jr.

Podle médií se Cohen snažil vyšetřování ruské kauzy omezit tím, že dvěma kongresovým výborům poskytl nepravdivé informace tak, aby vyvolal dojem, že ruský realitní projekt skončil ještě před volebním shromážděním v Iowě. Tím v únoru 2016 oficiálně začal maraton primárek a volebních shromáždění, ve kterém se prezidentští uchazeči utkali o stranické nominace.

Dokumenty tak jednoznačně ukázaly, že prezident mnohokrát a opakovaně lhal veřejnosti o svých vazbách na Rusko. Například během tiskové konference po volbách Trump uvedl: „Nemám žádné obchodní dohody v Rusku, protože jsme zůstali stranou. Nemám tam žádné dohody, protože si myslím, že by šlo o střet (zájmů, pozn. red.).“

Novinářům se podařilo amerického prezidenta konfrontovat s Cohenovým svědectvím ve čtvrtek před jeho odletem do Buenos Aires na summit G20. Viditelně zneklidněný Trump uvedl, že dohadování o postavení Trump Tower v Moskvě bylo veřejnou záležitostí a věděli o ní naprosto všichni, poté tvrdil, že k dohodě nikdy nedošlo a závěrem uvedl, že i kdyby k ní došlo, nebyl by to problém.

„Cohen je slabá osobnost a snaží se tak získat snížení trestu, takže lže o projektu, o němž věděli všichni,“ vysvětloval prezident, aby vzápětí nepřímo potvrdil Cohenova slova. „Já jsem během kampaně mohl dělat cokoliv, co jsem chtěl,“ sdělil novinářům Trump s tím, že byla vysoká možnost, že se prezidentem nestane, a proto prý pokračoval v budování svého podnikání i během kampaně.

Podle bývalé americké prokurátorky Barb McQuadeové je dohoda, kterou uzavřel Trumpův právník s FBI, velice důležitá. Ukazuje totiž, že prezidentovi velice blízký člověk bude spolupracovat a pomůže týmu vyšetřovatelů odhalit zapojení Rusů v celé kauze.