Jestliže mluvíš, jsi naživu. Přepisy z videokamer policistů ukázaly nové detaily smrti George Floyda

MINNEAPOLIS/PRAHA Vražda černocha George Floyda spustila v USA koncem května vlnu masových protestů. Po několika měsících se do médií konečně dostaly detaily z kamer, které měli na sobě policisté, kteří způsobili Floydovu smrt. Jeden z nich totiž na základě záznamů žádá o zproštění viny.

„Oni mě zabijí,“ opakoval pětačtyřicetiletý George Floyd. Ležel na zemi a na něm byli zakleknuti tři policisté. Derek Chauvin mu klečel na krku, J Alexander Kueng na břiše a Thomas K. Lane na nohou. Nad nimi stál ještě čtvrtý strážce zákona Tou Thao, který monitoroval situaci kolem.



Celá scéna trvala osm minut.

„Zabijí mě. Zabijí mě. Nemůžu dýchat. Nemůžu dýchat,“ říkal dokola Floyd a prosil policisty, aby ho dali do auta. Chauvin klečící muži na krku podle záznamu z policejních kamer odpověděl zatýkanému velmi ostře s tím, že musí být v pohodě, když dokáže mluvit. „Tak přestaň mluvit, přestaň křičet. K mluvení potřebuješ zatraceně hodně kyslíku.“

Po přibližně pěti minutách, kdy policisté měli Floyda v sevření, vyslechli žádostí kolemjdoucích a zkusili mu nahmatat puls. Strážník J Alexander Kueng se o to pokusil a kolegům o chvíli později sdělil, že tep není schopný nalézt. „Cože?“ řekl dle přepisů z Kuengovy videokamery Chauvin. Navzdory tomu však policisté klečeli na Floydovi ještě další minuty.



Všichni policisté byli krátce po události propuštěni. Podle informací televize MSNBC se tak stalo poté, co jejich nadřízení shlédli právě záběry z kamer, které měli strážníci na sobě. Derek Chauvin byl obviněn z vraždy a jeho kolegové z nedbalosti a z napomáhání k vraždě.

Bývalý policejní důstojník z Minnesoty Thomas Lane

Informace o detailech smrti vypluly na povrch ve středu. Policista Thomas Lane totiž žádá o zproštění viny.

Jeho právník Earl Gray uvedl v prohlášení, že na základě všech důkazů není možné jeho klienta vinit a svého klienta vykreslil jako policistu-nováčka, který důvěřoval zkušenějšímu vyššímu důstojníkovi Chauvinovi. Gray například upozornil na to, že ve chvíli, kdy byl Floyd na zemi, se Lane dvakrát zeptal, zda by policisté neměli Floyda otočit na bok, a Chauvin řekl ne.

„Nechte ho být. Zůstane tam, kde je,“ řekl Chauvin.

Záběry ukazují i první setkání

Video z kamery Thomase Lanea pokrývá setkání s Floydem od chvíle, kdy se policista dostavil scénu, až do okamžiku, kdy byl Floyd přeložen do sanitky. Lane černocha, jehož smrt započala vlnu rasových nepokojů v USA, doprovázel do sanitky a pomohl s poskytnutím první pomoci.

Lane opakovaně žádal Floyda, aby ukázal ruce, a vyšetřovatelům řekl, že nejdříve vytáhl svou zbraň, protože se Floyd stále po něčem natahoval, ale odložil ji ve chvíli, kdy Floyd ruce opravdu ukázal. Přepisy videa ukazují, že Floyd původně říkal, že byl postřelen a prosil policii, aby ho nezastřelila.

Právní zástupce Lanea Earl Gray uvedl, že Floyd jednal nevypočitatelně a měl pěnu v ústech. Bylo tudíž nezbytné jej pacifikovat. „Rozhodnutí omezit Floyda bylo přiměřeně odůvodněné,“ uvedl policistův právník. „Na základě Floydových akcí až do tohoto bodu důstojníci nevěděli, co bude dělat dál - ublíží sobě, zraní důstojníky, uprchne nebo cokoli dalšího.“

Samotný policista, který žádá o zproštění viny, však již dříve řekl vyšetřovatelům, že si je vědom toho, že na zásahu byla řada věcí špatně. „Ano. Řekl bych, že by bylo možné řešit to jinak, nebo jsme měli přehodnotit to, co děláme,“ sdělil Lane.

Vražda George Floyda spustila sérii demonstrací nejen v Minneapolis, kde Floyd žil, ale napříč celými Spojenými státy. Protestující se v mnoha městech uchýlili k násilnostem i rabování. O osudu policistů se rozhodne na soudním přelíčení 11. září.