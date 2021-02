Po extrémních mrazech čelí Texasané likvidačním účtům za proud, v Tennessee zas trvají problémy s vodou

Washington Nezvykle nízké teploty na jihu USA sice pominuly, tamní státy se však nadále potýkají s následky extrémního počasí. V Tennessee trvají problémy s pitnou vodou, obyvatelé Texasu zas čelí likvidačním účtům za elektřinu, píší agentury AP a Reuters.

V největším městě Tennessee Memphisu již od čtvrtka platí doporučení převařit si před použitím vodu. Tamní úřady se obávají, že nízký tlak ve vodovodech způsobený nesčetnými haváriemi může vést ke kontaminaci, některá nemocniční zařízení a pečovatelské domy proto raději přešly na vodu balenou. Mnoho restaurací zůstává zavřených a balenou vodu s obtížemi stíhají do regálů doplňovat zaměstnanci supermarketů.



Starostové dvou texaských měst vedení státu vyzvali, aby pomohl s platbou za astronomické účty za elektřinu. Někteří Texasané, kterým i přes problémy v síti elektřina fungovala, musí kvůli specifickému trhu s energiemi za elektřinu za pět dní zaplatit až 5000 dolarů (zhruba 106 000 korun) či více, uvádí Reuters.



„Účet by měl zaplatit stát Texas,“ uvedl v rozhovoru se stanicí CBS starosta Houstonu Sylvester Turner. „Když dostávají takové přemrštěné účty za elektřinu a musí zaplatit za opravu svých domů, tak by (za elektřinu) neměli platit,“ dodal starosta. Starostka města Fort Worth Betsy Priceová CBS sdělila, že by s účty kromě státu měla pomoci i federální vláda.

Teploty až kolem 20 stupňů pod nulou, sníh či náledí jih USA trápily od minulého týdne, kdy pro tuto oblast málokdy vídané podmínky přinesl příliv arktického vzduchu z Kanady. Vývoj ochromil dopravu i dodávky elektřiny, v nezateplených domech pak teploty padaly k bodu mrazu, zatímco v supermarketech ubývaly základní potraviny. Nevídané počasí si ve Spojených státech vyžádalo 76 životů, uvádí AP.

Prezident Joe Biden v sobotu pro Texas vyhlásil velkou katastrofu, což tamním obyvatelům umožní čerpat další podporu od federální vlády. O víkendu se také ve státě podařilo zprovoznit veškeré elektrárny a s návratem normálního počasí tak má obnovenou dodávku elektřiny již většina domovů. Podobně jako v Tennessee však panují obavy o zásoby pitné vody.