Nebývalé mrazy sužují Texas, už si vyžádaly 60 obětí. Biden schválil vyhlášení velké katastrofy

Washington Americký prezident Joe Biden v sobotu schválil vyhlášení velké katastrofy v Texasu, který sužují nebývalé mrazy. S odvoláním na Federální agenturu pro řešení krizových situací (FEMA) o tom informovala agentura Reuters. Šéf Bílého domu tím uvolnil cestu pro další federální finanční pomoc pro stát.

Pojišťovny očekávají kvůli počasí v Texasu rekordní ztráty. Současné mrazy v USA zřejmě připravily o život téměř 60 osob.

Situaci v Texasu a v okolních státech již několik dní komplikuje rekordně mrazivé počasí, které v některých místech přerušilo zásobování elektřinou a vodou. Dodávky proudu se postupně obnovují a teploty by měly začít růst, zhruba 13 milionů lidí má však stále problémy se zajištěním pitné vody.

Vyhlášení nového stavu pro obyvatele Texasu znamená snadnější přístup jednotlivců k federální pomoci, včetně asistence při hledání dočasného bydlení, opravy domu či získání půjček s nízkým úrokem.

Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová dříve uvedla, že Biden je v kontaktu se starosty některých největších texaských měst, jako Houston, Austin a Dallas, aby se ujistil, že jsou pro ně dostupné vládní finance. Biden uvedl, že se chystá navštívit Texas, pokud jeho přítomnost nebude zátěží při pomoci.

Kromě Texasu zasáhly tento týden sněhové a mrazivé bouře také několikdalších států na jihu USA, které rovněž hlásí výpadky dodávek vody. V regionu nejsou takové mrazivé teploty obvyklé.

Ratingová agentura zaměřená na pojišťovny A.M. Best varovala, že pojišťovny by mohly za první čtvrtletí utrpět rekordní ztráty kvůli zimní bouři v Texasu, která ochromila elektrickou síť a způsobila rozsáhlé škody na majetku, včetně zhroucených střech a prasklých potrubí. Bouře by se tak mohla stát nejnákladnější událostí související se zimním počasím v Texasu. Mluvčí Texaské rady pojišťoven Camille Garciová podle agentury Reuters uvedla, že pojišťovny v Texasu očekávají stovky tisíc hlášení o škodách.