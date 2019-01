Jsou v Polsku upíři? Britské ministerstvo zahraničí letos řešilo řadu bizarních dotazů

LONDÝN/PRAHA Ministerstvo zahraničí Velké Británie zveřejnilo seznam těch nejpodivnějších telefonátů od britských občanů, s nimiž se museli vypořádat pracovníci konzulátů. Telefonní linky slouží na ambasádách k pomoci v akutních případech. Britové je však využívali k mnoha jiným účelům.

Zápletka filmu Statečné srdce, v němž Mel Gibson hraje historickou postavu Williama Wallace, který se v 13. století postavil do čela odporu proti anglickému králi Eduardovi I., se stala předmětem dotazu jedné Britky volající z Nizozemska na ministerstvo zahraničních věcí. Volající totiž sledovala film a chtěla, aby jí konzulární pracovníci vysvětlili, co je ve filmu historickou skutečností a co smyšlené. A nebyla jedinou, která měla poněkud netradiční dotaz.



V roce 2018 konzulární pracovníci pomáhali 3400 Britům, kteří se ocitli v nemocnici, i téměř 5 tisícům lidí, kteří byli zatčeni. Celkem úřady řešily 330 tisíc telefonátů Britů. Jako nejpodivnější požadavek však ministerstvo vyhodnotilo dotaz Brita, kterých zjíšťoval, zda jsou v Polsku upíři. Jedna žena po něm totiž chtěla vědět, jakou má krevní skupinu před tím, než se potkají na rande.

Další Brit například potřeboval, aby mu velvyslanectví zajistilo nový pokoj v hotelu na Kanárských ostrovech. Do toho, ve kterém byl původně ubytovaný, se mu totiž vloupala pouliční kočka a namočila mu do postele.

Zaměstnanci ministerstva zahraničí museli také řešit telefonát Brita, který volal z USA, aby zjistil, jak předchozí noc dopadl poslední díl Strictly Dancing, tedy britské obdoby pořadu Stardance, když hvězdy tančí.

Usnul na masáži, platit nechtěl

Další muž chtěl, aby za něj ambasáda vyjednávala placení za masáž v Bangkoku. Usnul totiž v průběhu masáže a domníval se, že by tedy za ni neměl platit. V salónu však nehovořili anglicky a tak se situaci snažil řešit přes konzulátní služby.

Jedna osoba v Itálii chtěla po velvyslanectví, aby jí pracovníci zařídili svatbu, doporučili květináře a získali lístky do baziliky svatého Petra ve Vatikánu a na setkání s papežem. Z Kuvajtu volající muž pak chtěl vědět, jestli by ambasáda neadoptovala jeho štěňata. Jedna žena před cestou do Argentiny chtěla vědět, jestli náhodou nemá ministerstvo zahraničí seznam mužů, za které by se tam mohla provdat.

„Musím s politováním potvrdit, že ministerstvo zahraničí nemůže zajistit rady v otázkách upírů, potulných koček nebo soutěžících ve Strictly dancing,“ uvedl pro BBC mluvčí ministerstva.