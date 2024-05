Vzpruha pro Sáncheze. V Katalánsku vyhráli socialisté, separatisté ztratili většinu

Ve 135členném regionálním parlamentu obsadí PSC 42 křesel, což je o devět více, než měla po předchozích volbách v roce 2021. I ty tehdy socialisté vyhráli, vládu ale tehdy opět sestavili separatisté, kteří dali dohromady parlamentní většinu.

Dosavadní vládní strana v regionu, Republikánská levice Katalánska (ERC), skončila v neděli třetí a získala jen dvacet mandátů, což je o 13 méně než měla dosud. ERC vládla po předchozích volbách nejprve v koalici se stranou Junts katalánského expremiéra Carlese Puigdemonta, který má ale radikálnější postoj v separatistických snahách, a proto posléze Junts z vládní koalice vystoupila.

V neděli skončila Puigdemontova strana druhá s 35 křesly, což je o tři více, než získala v roce 2021. Vláda separatistů ale není nyní pravděpodobná, protože ERC a Junts nedají dohromady většinu ani se čtyřmi mandáty ultralevicové strany Kandidátka lidové jednoty (CUP) a ani kdyby se spojily s krajně pravicovou separatistickou stranou Katalánská aliance (Aliança Catalana, AC). AC se do katalánského parlamentu dostala poprvé a bude mít dvě křesla.

Přesto Puigdemont prohlásil, že se bude znovu ucházet o úřad katalánského premiéra. Podle televize RTVE ale vyloučil koalici s vítěznou PSC. „Můžeme sestavit koherentní většinu, ne absolutní, ale větší než má Illa,“ řekl katalánský expremiér novinářům v jihofrancouzském Argelès s odkazem na lídra PSA Salvadora Illu. Ve Španělsku je na Puigdemonta stále vydán zatykač kvůli neústavnímu referendu z roku 2017. Podle deníku El País by mohl být zatykač zrušen začátkem června poté, co parlament koncem května zřejmě definitivně schválí zákon o amnestii pro činy související se snahami o nezávislost Katalánska.

Dosavadní katalánský premiér Pere Aragonès z ERC už v noci označil výsledky této strany „za velmi špatné“ a prohlásil, že ERC půjde do opozice. Pokud to opravdu udělá, zhatí tím jednu z nejpravděpodobnějších povolebních koalic, kterou zmiňují španělská média. Podle nich by se vítězní socialisté mohli spojit s ERC a další levicovou stranou Comuns Sumar, která bude mít šest křesel. Tato trojkoalice by ale měla je křehkou většinu 68 mandátů ze 135.

Další povolební variantou je podle deníku El País menšinová koalice PSC se stranou Comuns Sumar, kterou by tolerovaly další strany.