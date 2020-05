Kdyby demonstranti překonali plot Bílého domu, použili bychom zlé psy a strašné zbraně, pohrozil Trump

Střety s Tajnou službou Spojených států (USSS), která je ochrankou prezidenta a dalších ústavních činitelů, před Bílým domem trvaly více než pět hodin. Davu se podařilo odstranit mobilní kovové bariéry a dostat se až k ostraze, která byla vybavena pořádkovými štíty. Několik obránců Bílého domu utrpělo drobná zranění, když se snažili demonstranty vytlačit. Při jednom z vyhrocených momentů USSS použila pepřový sprej.



Trump na Twitteru ostraze poděkoval za skvělou práci a napsal, že vše bedlivě sledoval a že nemohl cítit bezpečněji. „Nechali ‚demonstranty‘ vyřvávat a křičet, jak chtěli, ale když se někdo začal chovat příliš živě nebo vybočovat z řady, rychle a tvrdě si na něj došlápli, že nevěděl, odkud rána přišla,“ uvedl prezident.

K zásahu dále Trump poznamenal, že tajná služba pravidelně a „rychle jako kouzlem“ střídala agenty v první linii, že mladé agenty nasazení bavilo a posloužilo jim k jejich výcviku a že nikomu se nepodařilo dostat přes plot. „Pokud by se jim to podařilo, přivítali by je ty nejzlejší psi a nejstrašlivější zbraně, jaké jsem kdy viděl,“ uvedl Trump.

Trump v celé sérii tweetů, které o demonstracích v sobotu napsal, kritizoval také washingtonskou starostku Muriel Bowserovou. Napsal o ní, že sice stále žádá o peníze a pomoc, ale městskou policii k ochraně Bílého domu neposlala, protože to podle ní nebyla jejich práce.

Prezident rovněž uvedl, že za demonstracemi stojí organizované skupiny, které o památku Floyda nestojí. V dalším tweetu obvinil krajně levicové hnutí Antifa a extrémní levici.

Great job last night at the White House by the U.S. @SecretService. They were not only totally professional, but very cool. I was inside, watched every move, and couldn’t have felt more safe. They let the “protesters” scream & rant as much as they wanted, but whenever someone....