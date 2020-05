Američané demonstrovali kvůli smrti černocha v 25 městech. V Minneapolisu platí noční zákaz vycházení

Minneapolis Celkem 25 amerických měst v pátek a v noci na sobotu zasáhly demonstrace kvůli násilné smrti černocha George Floyda, uvádí web televize CNN. Starosta Minneapolisu, kde Floydovi v pondělí při zatýkání klečel bělošský policista několik minut na krku, vyhlásil ve městě noční zákaz vycházení.

Pentagon nařídil armádě, aby v Minneapolisu v případě nutnosti nasadila vojenskou policii, informovala agentura AP s odvoláním na informované zdroje. V Detroitu zemřel jeden z protestujících, do davu někdo střílel z vozu. Nebyl to policista, uvedla v sobotu její mluvčí.

Zákaz vycházení byl v Minneapolis stanoven mezi 20:00 a 6:00 místního času (mezi 3:00 a 13:00 SELČ). Demonstranti ho však nedodržovali. Situace ve městě je stále „velmi nebezpečná“, konstatoval na dnešní tiskové konferenci guvernér státu Minnesota Tim Waltz. V noci na dnešek někdo ve městě střílel na policisty. Při incidentu ale nebyl nikdo zraněn.

Vojáci z posádek Fort Bragg v Severní Karolíně a Fort Drum ve státě New York mají být na místě do čtyř hodin po případném rozkazu; vojáci z Fort Carson v Coloradu a Fort Riley v Kansasu do 24 hodin. Rozhodnutí nasadit vojenskou policii padlo v pátek na popud amerického prezidenta Donalda Trumpa.



George Floyd zemřel poté, co mu při zatýkání klečel bělošský policista Derek Chauvin několik minut na krku. Chauvin byl v pátek zatčen a obviněn z vraždy, poprvé před soudem stane v pondělí. Hrozí mu až 25 let vězení. Kauce byla stanovena na půl milionu dolarů (přes 12 milionů Kč).

Vedle Minneapolis nabraly protesty násilnou podobu v Atlantě, kde byl na některých místech vyhlášen výjimečný stav. Demonstranti zde mimo jiné poškodily sídlo televize CNN. S policisty se střetly protestující v newyorské čtvrti Brooklyn. Několik mužů zákona bylo raněno. V Dallasu musela policie, po níž demonstranti házeli kameny, nasadit slzný plyn. Protestující blokovali silnice mimo jiné v Los Angeles a v Oaklandu.