Kdo byl muž, kvůli němuž se v USA demonstruje? ‚Něžný obr‘, sportovec i řidič kamionu

Minneapolis Šestačtyřicetiletému Georgi Floydovi, který zemřel v pondělí poté, co mu při zatýkání klečel nyní již bývalý bělošský policista Derek Chauvin několik minut na krku, přátelé přezdívali „Velký Floyd“ či „Něžný obr“. Do Minneapolisu se přestěhoval po propuštění z vězení, kde strávil pět let kvůli ozbrojenému vloupání. Měl v úmyslu najít si ve městě práci a změnit svůj život, napsal v sobotu web televize Sky News.

VIDEO: Americký policista při zásahu klečel dlouhé minuty černochovi na krku. Muž poté zemřel Floyd se narodil se v Severní Karolíně a nějakou dobu žil v Houstonu. Zůstala po něm šestiletá dcera, která žije právě v Houstonu s matkou Roxie Washingtonovou. Ta místnímu listu Houston Chronicle řekla, že po dobu, co spolu holčičku vychovávali, byl Floyd dobrým otcem.

V mládí to byl talentovaný sportovec, vynikal zejména v americkém fotbalu a basketbalu. Donnell Cooper, jeden z jeho spolužáků, jej charakterizoval jako „tichého, ale milého“ člověka. Podle Washingtonové Floyd školu nedokončil a začal se věnovat hudbě v hiphopovém uskupení Screwed Up Click. Když se mu nedařilo v Houstonu najít práci, odstěhoval se do Minneapolisu, řekla. Poprvé od konce druhé světové. Guvernér Minnesoty nařídil kvůli černošským protestujícím plnou mobilizaci Podle soudních dokumentů byl Floyd v roce 2007 obviněn z ozbrojeného vloupání. Po přiznání viny byl v roce 2009 odsouzen k pěti letům vězení. Ve videu, které nedávno zveřejnil na sociálních sítích, muž vystoupil proti násilí páchanému zbraněmi. „Naše mladá generace je zjevně ztracená,“ konstatoval. „Kdyby se Floyd dnes ráno probudil a viděl Minneapolis v plamenech, zničilo by ho to,“ řekla mužova poslední přítelkyně Courteney Rossová deníku Star Tribune. „Tohle město miloval. Přišel sem (z Houstonu) a zůstal tu kvůli lidem a příležitostem,“ dodala. V Minneapolisu pracoval jako řidič kamionu a strážce soukromé bezpečnostní služby v restauraci Conga Latin Bistro. Jedna ze zákaznic ho na facebooku popsala jako srdečného člověka, který se rád se stálými zákazníky objímal. „Naštvalo by ho, pokud by se s ním člověk nepozdravil. Upřímně rád každého viděl a těšilo jej, když se lidé dobře bavili,“ napsala Jessi Zendejasová na sociální síti. Minneapolis v plamenech. Demonstranti zapálili policejní stanici, ve městě se protestuje i přes zákaz vycházení Bývalá majitelka baru El Nuevo Rodeo uvedla, že jak Floyd, tak Chauvin byli ve stejnou dobu zaměstnanci bezpečnostní agentury, která podnik střežila. Pozdější policista Chauvin pro podnik pracoval 17 let. Žena si není jistá, zda se dvojice znala, ale jistě někdy pracovali na stejných akcích, jen Chauvin venku, zatímco Floyd uvnitř. Chauvin podle ní často reagoval neuměřeně a neváhal použít pepřový sprej. „Byl vznětlivý a vypadal ustrašeně,“ řekla novinářům Maya Santamariaová. George Floyd, který zemřel při zásahu policisty ve státu Minnesota, se stal velmi rychle symbolem boje s policejní brutalitou a rasismem. Chauvin byl v pátek zatčen a obviněn z vraždy. Hrozí mu až 25 let vězení. Kauce byla stanovena na půl milionu dolarů (přes 12 milionů korun). Jsem další na řadě já? ptá se po smrti černocha v Minneapolis nadějná tenistka Gauffová Podle trestního oznámení Floydovi klečel na krku osm minut a 46 vteřin, z čehož dvě minuty a 53 vteřin bylo v době, kdy muž již nereagoval. Předtím černoch prosil, aby ho policie nezabíjela, a opakovaně si stěžoval, že nemůže dýchat. Dokument uvádí, že k Floydově smrti patrně vedla kombinace policejního zákroku, zdravotních problémů a možných omamných látek v těle. Násilná smrt George Floyda vyvolala stále pokračující protesty v desítkách amerických měst. Chauvinova manželka mezitím vyjádřila Floydově rodině soustrast, neboť ji incident šokoval, oznámil podle CNN právní zástupe Kellie Chauvinové. Sdělil také, že žena požádala o rozvod a vyzvala média, aby respektovala soukromí její a její rodiny.