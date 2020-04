Koronavirus jako biologická zbraň. Experti v USA se obávají zneužití viru k vojenským účelům

Washington Američtí experti z ministerstva obrany a zpravodajských služeb se stále intenzivněji věnují hrozbě, že nepřátelské státy nebo teroristé by mohli použít koronavirus k útoku na americké cíle. Napsal to server Politico. Možnosti útoku zkoumají přesto, že virus pravděpodobně nevznikl uměle v laboratorním prostředí jako biologická zbraň s cílem bojového použití.

Podle amerických médií není jasné, zda důvodem zájmu amerických odborníků jsou špionážní informace, které by bezprostřední hrozbu naznačovaly. Podle nejmenovaného zdroje Pentagonu, kterého citovala televize Fox News, je zatím riziko takového útoku nízké.



„Koronavirus ve své přirozené formě ale mohou použít jako biologickou zbraň i méně vyspělé skupiny útočníků, na státní úrovni pak může být zařazen do biologického arzenálu v ještě agresivnější formě,“ upozornil Andy Weber, bývalý náměstek ministra obrany ve vládě Baracka Obamy.

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) rozeslal už v březnu místním úřadovnám varování, že „extremisté se vzájemně povzbuzují k šíření viru osobním kontaktem,“ uvedla televize ABC.

Útočníci by mohli infikovat virem člověka, který by pak nakazil osoby v cílové skupině, píše Politico. Co takový postup dokáže, se přesvědčila posádka americké letadlové lodi USS Theodore Roosevelt, jejíž fungování virus na týdny ochromil uprostřed Tichého oceánu.

Incident ukázal vysokou zranitelnost podobných cílů, ochrana vojáků je navíc problematická. „Řekněte mi, jak můžu zajistit dvoumetrový odstup mezi členy posádky v útočné ponorce?“ položil si nedávno řečnickou otázku americký ministr obrany Mark Esper. „Pro bioterorismus je koronvavirus lákavý, vždyť vzorky lze nalézt po celém světě,“ poznamenal k tomu Andy Weber.