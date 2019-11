Kvůli fotkám s mrtvolou bojovníka Islámského státu přišel o plat. Trump jej elitnímu sniperovi vrátil

SAN FRANCISCO/PRAHA Elitní odstřelovač amerických speciálních složek Eddie Gallagher byl loni obviněn z vražd civilistů a hrozilo mu doživotí. Vojenský soud jej uznal nevinným, ale degradoval jej za pózování se zabitým džihádistou. Prezident Donald Trump tento týden odstřelovači vrátil plat a možná jej i omilostní.

Edward „Eddie“ Gallagher byl součástí amerických vojenských složek více než 19 let. Po návratu ze svého posledního turnusu byl jmenován vrchním velitelem čety v rámci týmu sedmi speciálních jednotek Navy SEAL a obdržel stříbrnou hvězdu, tedy třetí nejvyšší vojenské vyznamenání.



Při loňském slyšení před vojenským soudem jej však jeho kolegové popsali jinak. Gallagher byl podle nich naprosto bezohledný a krvelačný. Tvrdili, že během sedmi operací v Iráku a Afghánistánu odstřelovač Gallagher bezdůvodně střílel do davu civilistů. Měl zastřelit dívku, která se procházela kolem řeky, nebo starého muže, jenž nesl nádobu na vodu.

Příslušník Navy SEAL Eddie Gallagher v Iráku.

Devětatřicetiletý voják byl také obviněn ze zabití džihádisty, kterému bylo mezi maximálně 17 let. Podle vyšetřovatelů NCIS mladíka ošetřoval jeden z lékařů amerických speciálních složek, jenže najednou k němu Gallagher přiskočil a aniž by cokoliv řekl, jej několikrát bodl nožem do krku a boku.

Poté donutil kolegy vyfotit, jak drží jednou rukou teenagera za vlasy a nůž má v druhé ruce. Jednomu kolegovi pak Gallagher fotografii poslal se zprávou: „Dostal jsem ho svým loveckým nožem.“

Nevinen, ale neměl se fotit

Po desítkách slyšení ale vojenský soud dospěl k závěru, že není dostatek důkazů, které by tato obvinění podpořily. Byl zproštěn viny ve všech bodech obžaloby kromě jediného – pózování s mrtvým mladíkem. Za tento prohřešek byl degradován a kvůli tomu mu byl razantně snížen plat.

Podle serveru Navy Times by tak Gallagher přišel až o 200 tisíc dolarů (4,6 milionu korun) ze svého důchodu.

Americký prezident Donald Trump se ale rozhodl, že soudní verdikt nebude definitivní. Začátkem tohoto týdne vrátil Gallagherovi plat na původní úroveň a pravděpodobně jej omilostní. Podobné rozhodnutí by měl podle televize Fox News Trump učinit ještě dvakrát.

A to v případě plukovníka americké armády Clinta Lorance, jenž byl usvědčen ze zastřelení tří afghánských civilistů v roce 2012, za což si odpykává trest 19 let vězení. A také u příslušníka Zelených baretů majora Matthewa Golsteyna, kterého vyšetřovatelé před devíti lety obvinili ze zavraždění tří podezřelých mužů – údajně měli vyrábět bomby pro Tálibán.

„Prezident zde vidí jasnou nespravedlnost,“ uvedl v pořadu Fox and Friends redaktor Pete Hegseth. „Vytrénujete někoho, aby bojoval a zabíjel nepřátele. A pak je zavíráme do vězení, když jdou a zabijí nepřítele způsobem, který se nám nelíbí?“ obhajoval Hegseth prezidentovo rozhodnutí.

Zda bude prezidentovo nařízení definitivní zatím není jasné. Gallagherova rodina i právník jsou ale nadšeni. „Prezidenta jsme nekontaktovali, ale jsme velice vděční za tento krok,“ uvedl pro Navy Times obhájce Timothy Parlatore.