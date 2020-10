Kvůli omezení potratů v Polsku jsou v ulicích desetitisíce lidí, s novým zákazem nesouhlasí více než 70 procent lidí

Ústavní soud, složený převážně ze soudců nominovaných vládnoucí stranou Právo a spravedlnost (PiS), minulý čtvrtek dospěl k závěru, že přerušení těhotenství z důvodu poškození plodu odporuje ústavě. Na tyto případy podle statistik připadalo 98 procent legálních potratů v minulých letech. Povoleny zůstávají interrupce v případě ohrožení života či zdraví matky, anebo pokud je těhotenství důsledkem znásilnění či incestu.



Před fakultní nemocnicí v Krakově se ráno na minutu sešli lékaři a lékařky gynekologicko-porodnického oddělení. Ujistili, že nechtějí opouštět své pacientky, a proto protest uspořádali před začátkem služby. Gdaňská univerzita na středu vyhlásila rektorské volno, výuku zrušily také například některé fakulty Varšavské univerzity.



V metropoli se davy lidí sešly před sídlem konzervativní nadace Ordo Iuris prosazující zpřísnění potratového zákona, a chtějí přejít před sídlo Sejmu, dolní komory parlamentu. To obklopili policisté se štíty a slzným plynem. K Sejmu mají namířeno také zemědělci, kteří hodlají zablokovat důležité křižovatky ve městě na protest proti tomu, že vláda chce zakázat kožešinové farmy nebo vývoz masa upraveného podle náboženských předpisů. Žádají demisi ministra zemědělství.

Protesters in Poland blocked major roads after a top court banned most abortions: "I want choice, not terror" The court, mostly appointed by the right-wing ruling party, banned abortions for fetal abnormalities. Critics say it will cut prenatal screenings and risk women's lives. pic.twitter.com/3K4t4a2sSz

Starostka Lodži Hanna Zdanowská na svém twitterovém účtu zveřejnila fotku s prázdnou židlí za pracovním stolem s komentářem „Mimo kancelář“. Do stávky se zapojily řidičky MHD v tomto městě, ony i jejich kolegové na chvíli zastavili vozidla, která řídí. Protestující v různých koutech Polska volají hesla jako „Rozsudek nad ženami“, „Peklo pro ženy“ nebo „Pryč s kačerem diktátorem“, čímž je míněn vicepremiér a předseda PiS Jaroslaw Kaczyński, považovaný za nejvlivnějšího politika v Polsku.



Liberální internetový portál gazeta.pl místo několika článků umístil upozornění, že „Tady měl být text, ale stávkujeme“. Ženy, které chtějí dát najevo svou nevoli, si na středu vzaly dovolenou nebo neplacené volno, někde jim je vedení firem nebo úřadů dalo samo, někteří živnostníci nechali své podniky zavřené.

Polský premiér Mateusz Morawiecki v rozhovoru pro list Gazeta Polska řekl, „otázka přípustnosti přerušení těhotenství vzbuzuje emoce všude na světě, ale rozsah agrese a projevů nenávisti z posledních dnů se nedá ničím ospravedlnit“. Polská média informovala, že někteří lidé protesty zneužili k vandalským činům a střetům s policií, v neděli na různých místech protestující vnikli do kostelů během mší. Šéf PiS Kaczyński v úterý varoval, že protesty vzhledem k pandemii budou mnoho lidí stát život, a jejich organizátory obvinil z veřejného ohrožení.

Zatímco prezident Andrzej Duda, jenž je kvůli nákaze koronavirem v izolaci, se má ke zpřísnění potratového zákona a nynějším protestům vyjádřit až ve středu večer, jeho dcera Kinga již na twitteru napsala, že „se nemůže smířit s následky, jaké s sebou nález ústavního soudu nese“. Vyslovila se pro to, aby v situaci, kdy ženě hrozí, že porodí dítě, jež může zemřít několik minut nebo hodin po porodu, se mohla sama rozhodnout, zda si těhotenství ponechá nebo ho přeruší. Kinga Dudová působí jako poradkyně svého otce pro sociální otázky a tuto práci vykonává bez nároku na plat.

Members of the Polish Parliament standing up for fundamental rights.



The message is clear:



OUR BODIES, OUR RIGHTS.



In Poland. In Europe. Everywhere.



Keep going. We are right behind you.



⚡️⚡️



@WandaNowicka pic.twitter.com/X2hwLsnfNc