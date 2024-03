Řidiči havarovaného autobusu u Lipska se čtyřmi oběťmi byli Čech a Slovák

Při nehodě bylo deset lidí těžce zraněno a dalších 29 utrpělo lehčí zranění. Podrobnosti o mrtvých a zraněných policie zatím neupřesnila.

Autobusem společnosti FlixBus na lince z Berlína do švýcarského Curychu cestovalo 54 lidí včetně 62letého českého řidiče a jeho 53letého slovenského kolegy, kterého policie označila jako náhradního řidiče.

Ohlášenou bilanci pěti mrtvých policie opravila na čtyři. Důvodem původně uváděného počtu byl kritický stav jednoho ze zraněných, který se nacházel v bezprostředním ohrožení života.

Nehoda se stala nedaleko Lipska na dálnici A9, která spojuje Berlín s Mnichovem. Autobus havaroval nedaleko křížení A9 s dálnicí A14 z Magdeburku do Drážďan. Příčina nehody zatím zveřejněna nebyla, podle médií autobus náhle sjel z dálnice do příkopu, kde se převrátil. Dálnice byla v místě nehody uzavřena až do večera.

„Myslíme na všechny, jichž se nehoda dotkla,“ citoval ve středu německý deník Bild mluvčího FlixBusu Sebastiana Meyera.

Zraněným krátce po nehodě pomohli záchranáři, kteří náhodou místem projížděli v jiném autobusu. V tomto druhém autobusu zdravotníci poskytli pomoc i dalším dvěma lidem, kteří podle policie utrpěli šok.