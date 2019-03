Migranti u břehů Libye unesli loď, která je zachránila. Dorazili do Evropy

PRAHA Loď, kterou ve středu unesla skupina asi 100 uprchlíků, aby posádce zabránila vrátit se s nimi do Libye, doplula pod dohledem maltské armády do maltského přístavu. Podle maltských médií předtím na plavidlo dorazila speciální jednotka s úkolem vrátit kontrolu nad lodí jejímu kapitánovi

Jak uvedl deník Times of Malta, plavidlo dorazilo do přístavu ve čtvrtek kolem půl deváté ráno. Posádku a migranty nyní prohlíží lékař, následně budou předáni policii, která případ vyšetřuje.

Jak uvedl server MaltaToday, na lodi bylo 108 migrantů, mezi nimi 19 žen a 12 dětí. Turecký ropný tanker El Hiblu 1 zakotvil v přístavu v maltské metropoli Valletta a na jeho palubě bylo vidět několik příslušníků armády se zbraněmi v rukou, popsala agentura AP.

Speciální jednotka k unesené obchodní lodi dorazila na čtyřech člunech a měla k dispozici také vrtulník. Armádní mluvčí řekl, že se podařilo navázat kontakt s kapitánem, který opakoval, že pohyb plavidla nemá pod kontrolou a že jeho i posádku ohrožují uprchlíci a nutí ho zamířit k Maltě.

„Speciální jednotka byla vyslána na palubu, aby kontrolu lodě předala kapitánovi... tanker, posádka a všichni uprchlíci jsou nyní eskortováni do přístaviště a budou předáni policii,“ uvedl během operace armádní mluvčí.

Posádka nákladní lodi z moře původně zachránila 108 ztroskotaných uprchlíků a zamířila s nimi zpět do Libye. Běženci se ale zmocnili kontroly a obrátili loď směrem k Maltě nebo italskému ostrovu Lampedusa. Italský vicepremiér Matteo Salvini, který uzavřel italské přístavy lodím s uprchlíky, o této nové skupině prohlásil, že jsou to piráti a pachatelé organizovaného zločinu.

Uprchlíci tvrdí, že v Libyi čelí bití, znásilňování a prodeji do otroctví. Humanitární nevládní organizace Mediterranea Saving Lives soudí, že „žádný stát nemůže vyhostit nebo vrátit uprchlíky do zemí, kde jsou ohroženy jejich životy a svoboda“. Vrátit běžence by podle ní byl „nejenom zločin, ale i nehumánní čin“. „Tato loď by měla být okamžitě poslána do bezpečného přístavu v nějaké evropské zemi, kde budou lidská práva těch lidí zajištěna. Nemůže se s nimi jednat jako s piráty nebo zločinci, ale jako s lidmi hledajícími azyl a prchajícími před peklem libyjských táborů,“ sdělila tato organizace.