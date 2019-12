Loď společnosti Boeing Starliner zahájila testovací let k ISS, není na ní posádka

Starliner vynesla na oběžnou dráhu raketa Atlas V. Přistání na orbitálním kompexu se plánuje v sobotu ve 14:27. Orbitální letový test, jak misi nazývá americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), potrvá týden. Návrat lodi s přistáním na Zemi je naplánován na sobotu 28. prosince.



Boeing vyrobil Starliner pro americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), který netrpělivě čeká na to, až bude moci přestat s kupováním míst v ruských kosmických lodích Sojuz. Ty jsou nyní, po konci programu amerických raketoplánů v červenci 2011, jediným přepravním prostředkem schopným dostat lidi na oběžnou dráhu kolem Země.

LIFTOFF!  @BoeingSpace's #Starliner spacecraft launched at 6:36am ET and is on its way to the @Space_Station. This @Commercial_Crew demonstration flight marks a milestone in a new era of U.S. human spaceflight systems. Watch: https://t.co/CVvXzb8pww pic.twitter.com/8V6Rt8FwQl