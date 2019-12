Raketa Dragon firmy SpaceX dorazila na ISS. Přivezla červy, svalnaté myši a empatického robota

Velitel stanice, italský astronaut z Evropské kosmické agentury (ESA) Luca Parmitano použil velké robotické rameno k zachycení Dragona, který doletěl k ISS tři dny po startu z mysu Canaveral. V okamžiku zachycení vesmírné lodi byla ISS 420 kilometrů nad jižním Pacifikem. „Vítejte na palubě,“ prohlásil Parmitano.



Vesmírná loď dopravila na stanici 2720 kilogramů zásob, včetně 40 myší, určených pro experiment týkající se svalů a kostí. Osm z nich bylo geneticky upraveno, takže disponují dvojnásobnou svalovou hmotou oproti běžným myším.

