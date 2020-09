Lukašenko ‚povolal armádu do zbraně‘, uzavře hranice s kritiky režimu: Polskem a Litvou

„Jsme nuceni stáhnout vojska z ulic, půl armády povolat do zbraně a uzavřít státní hranici ze západu - především s Litvou a Polskem,“ řekl Lukašenko podle nezávislého zpravodajského serveru Tut.by na fóru, které se na jeho podporu konalo v kulturním a sportovním komplexu v hlavním městě Minsku. Dodal, že „s velkou lítostí“ musí také posílit státní hranici s „bratrskou Ukrajinou“.



Při Lukašenkem oznámeném uzavření hranic není jasné, nakolik bude možné využít dvě úpravy polských předpisů, které Bělorusům usnadňují příjezd do Polska. Jedna změna se týká lidí, kteří mají víza pro turistické cesty. Druhá je určená pro lidi mající víza k účasti ve speciálním programu, jenž pomáhá začínajícím, malým a středním podnikům i velkým společnostem v Bělorusku bezproblémově se přestěhovat na území Polska.



Obě změny přijaté podle agentury PAP v souvislosti se situací v Bělorusku vstoupily v platnost ve čtvrtek.



#Lukashenko announced the closure of the borders with #Lithuania and #Poland, strengthening the border with #Ukraine. Not clear what he means. Banning Belarusians from travelling abroad will make them even angrier. Many go there for work. What's next? Stopping business ties? pic.twitter.com/HrlhyXcf5P