„Volba mezi morem a cholerou.“ Le Penová raději jezdí po vesnicích, sondáž mezi lidmi vyslala Macronovi varování

„Jsem tu každý den, každé ráno od pondělí do neděle a nějakých politiků už mám dost,“ popisuje mi, zatímco je opřený o pultík svého stánku, který rozložil teprve před chvílí. Pak se nakloní a se samolibým úsměvem dodává: „Prodávám ryby. Protože na těch aspoň poznáte, když jsou zkažené, protože pak smrdí.“

Na otázku, půjde-li volit, odpoví lakonicky: „Podle toho, zda prodám ryby.“ Koneckonců ani ostatní prodejci na trhu nejsou z politiky příliš nadšení.

„Podívejte, ať to bude ten, či onen, stejně se nic nezmění, tak možná ani volit nepůjdu,“ míní zhruba padesátiletá rybářka a nůžkami vystřihává vnitřnosti z ryby, která vypadá jako platýz. „Ale jestli chcete nějaký názor na politiku, tak běžte na radnici. Tam mají názorů dost,“ dodává a ukazuje na nedaleko stojící budovu ověšenou vlajkami.

Ani její mladší pomocnice o volby příliš zájem nejeví, ale říká, že Macron „je aspoň fešák“. Mezitím rozkládá slunečník, aby uchránila mušle od slunce, které kolem půl desáté ranní začíná pálit do zátylku. Pak většinu zboží přikryje vlhkým ručníkem.

Ve městě by si člověk skoro nevšiml, že už za pouhé dva dny se budou konat prezidentské volby. Po cestě k radnici je však vidět pár strhaných plakátů s fotografiemi prezidentských kandidátů. Z těch, jež zůstaly na svém místě relativně netknuté, vystupuje vizáž krajně levicového kandidáta Jeana-Luca Mélenchona. Přes jeho obličej je ovšem napsané sdělení „Neviditelný poslanec“.

„Macron nic nezměnil“

Podle posledního průzkumu společností Datapraxis/YouGov by se do druhého, rozhodujícího kola měli dostat současný prezident Emmanuel Macron a krajně pravicová kandidátka Marine Le Penová. Průzkumy jim přisuzují 26, respektive 23 procent voličských hlasů. Poměrně silnou pozici si v posledních týdnech ale vybojoval i Mélenchon, který ze zhruba 11 procent v březnu nyní vystoupal až na 16 procent.

Popularita současného prezidenta vystřelila krátce po začátku války na Ukrajině, a to až přes 30 procent. Nyní však opět padá. Řada Francouzů má totiž pocit, že se šéfovi Elysejského paláce nepodařilo během pětiletého mandátu nic příliš změnit či vybudovat.

„Pracuji v této restauraci už roky. A já osobně tedy nemám pocit, že by se něco za Macrona změnilo,“ říká asi šedesátiletý Paul, který obsluhuje v jednom z podniků v marseillském přístavu.

Na otázku, že se přece něco muselo měnit během pandemie, odvětí, že to sice bylo pro všechny restauratéry špatné, ale hodit to na vládu prezidenta Macrona nelze. „Pomoc ale také nebyla taková, jak jsme doufali,“ dodává.

Jih Francie je dlouhodobě baštou krajní pravice. Zejména zde získává body Národní sdružení, strana Marine Le Penové. I proto se podle komentátorů loni na podzim francouzský prezident rozhodl zabojovat právě zde.

Palác Pharo, u něhož prezident v září slíbil obyvatelům Marseille masivní finanční pomoc na vybudování infrastruktury i nových škol, se nachází nedaleko Paulovy restaurace. Finanční injekce, kterou Macron slíbil, se řádově měla pohybovat v miliardách eur. „Já vím, že něco sliboval, ale jak to dopadlo, nevím,“ odpovídá Paul.

Na otázku, zda se ve městě setkala s voliči také Marine Le Penová, reaguje starší pán sedící kousek od baru. „Poslala sem nějaké lidi, ale sama na nás kašle, radši jezdí po vesnicích,“ říká. Kandidátka krajní pravice měla ve čtvrtek mítink s voliči v jihofrancouzském Perpignanu, kde žije zhruba 120 tisíc obyvatel.

Jak se lidé postaví k pravděpodobnému duelu v druhém kole voleb, pokud by se do něj skutečně probojovalo duo Macron a Le Penová? „Vybírat si mezi těmito dvěma, to je jako volit mezi morem a cholerou,“ odvětí se smíchem starší pán.

Ještě před pár měsíci se zdálo, že současný prezident by měl mít jasně navrch. Poslední průzkumy ale ukazují, že kandidátka krajní pravice Macrona dotahuje. Včera zveřejněná sondáž společností Datapraxis/YouGov přisuzuje šéfovi Elysejského paláce již jen malý náskok – ve druhém kole by vyhrál těsným poměrem 51:49.