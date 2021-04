Maďarsko omezilo natáčení v nemocnicích. Vláda chce posílit vlil, zní z Evropské komise

Budapešť Maďarsko omezilo možnosti místních médií referovat o probíhající očkovací kampani proti covidu-19. Do nemocnic a očkovacích center mají mít kvůli natáčení, fotografování nebo reportážím přístup pouze novináři maďarské státní mediální skupiny MTVA. Své materiály ale pak musí zdarma nabídnout ostatním médiím.

O omezení pro média se veřejnost dozvěděla díky internímu dopisu zdravotnických úřadů, který na facebooku zveřejnila opoziční politička Krisztina Baranyiová. Podle něj je důvodem omezení to, aby žurnalisté nerušili zdravotníky v jejich činnosti.



Platnost nového pravidla okusil v neděli na vlastní kůži novinář z města Nagykanizsa na jihozápadě Maďarska, který se chtěl vyfotit, když jej očkovali. S odkazem na nařízení to ale nesměl udělat, uvedl zpravodajský portál index.hu.

Do mediální skupiny MTVA spadá státní televize, agentura MTI i rozhlas. Vláda Viktora Orbána se ale snaží posílit vliv i v dalších médiích, což kritizuje i Evropská komise, podle níž je pluralita médií podstatným prvkem demokracie. S odkazem na omezování svobody médií loni oznámila svůj návrat do Maďarska rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) a letos i německá veřejnoprávní společnost pro vysílání do zahraničí Deutsche Welle (DW).