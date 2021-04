Nejdříve musíme naočkovat třetinu obyvatelstva, pak se mohou otevřít zahrádky restaurací, rozhodl Orbán

Budapešť Maďarsko uvolní další opatření proti šíření koronaviru, jakmile bude naočkováno proti covidu 3,5 milionu obyvatel, tedy zhruba třetina populace. Na svém Facebooku to ve středu uvedl premiér Viktor Orbán. Otevřít se pak budou smět zahrádky restaurací. Téměř desetimilionová země by tohoto cíle mohla dosáhnout příští týden ve středu nebo ve čtvrtek, dodal ministerský předseda podle agentury Reuters.

„Tři miliony Maďarů očkovány. Další milník,“ oznámil už v úterý Orbán na Facebooku. Server Hungary Today podotkl, že 30 procent obyvatel dostalo zatím jednu dávku a jen 13 procent obě dávky vakcín proti covidu. Maďarští zdravotníci dosud očkovali 3 037 023 lidí, z nichž 1 290 709 osob dostalo obě dávky očkovacích preparátů, uvedla dnes agentura MTI.



Maďarská vláda uvolnila některá protikoronavirová opatření už minulý týden poté, co zdravotníci aplikovali vakcínu proti covidu 2,5 milionu lidem. Povolila například otevření obchodů nebo kadeřnických či kosmetických služeb. Maďarská lékařská komora ovšem kvůli nemocnicím přetíženým covidovými pacienty tento krok označila za předčasný, připomněla agentura Reuters. Orbán podle ní balancuje mezi vysokými denními přírůstky zemřelých s covidem a rostoucím tlakem, aby vyvedl zemi z ekonomické recese, do které Maďarsko spadlo v loňském roce.

Ve středu ministerský předseda oznámil další uvolňování restrikcí, které navázal na naočkování 3,5 milionu obyvatel. „Dostaneme zpátky část našich starých životů,“ prohlásil Orbán s tím, že otevřít budou moci zahrádky restaurací, které jsou kvůli pandemii zavřené od listopadu loňského roku.



Šéf maďarské vlády dále oznámil, že se postupně budou moci začít vracet děti do škol. Školky a třídy na prvním stupni základních škol se otevřou už v pondělí 19. dubna, starší žáci budou muset počkat do 10. května. Místní média nicméně podle Reuters informovala o tom, že někteří učitelé a rodiče vzhledem k současné epidemické situaci zatím děti zpět do škol posílat nechtějí.



Maďarsko ve středu oznámilo dalších 285 úmrtí v souvislosti s covidem za posledních 24 hodin a 3597 nových infekcí za stejné období. Celkem se v zemi od začátku pandemie prokazatelně infikovalo koronavirem 731 675 lidí, z nichž 24 265 jich zemřelo. V nemocnicích leží 10 364 covidových pacientů, přičemž 1204 nemocných potřebuje podporu dýchání.