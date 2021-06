Orbán odmítá kritiku EU. Liberálům vyčítá, že v některých otázkách je možná jen jedna odpověď

Budapešť Maďarský premiér Viktor Orbán odmítá kritiku, která se na něj snesla minulý týden na summitu EU kvůli zákonu zakazujícímu mimo jiné osvětu na školách o sexuálních menšinách. Ve vyjádření, které v pondělí zveřejnil na svém webu, kritikům vyčítá, že nepřipouštějí různost názorů. Podle Orbána neexistuje jednota hodnot, a tedy ani politická jednota.

Premiér je přesvědčený, že diskuse ohledně jednoty morálních hodnot, která se na poslední vrcholné schůzi unie v Bruselu rozvinula, byla podobná té, která se v roce 2015 vedla kolem hromadného příchodu migrantů do Evropy. „V obou případech je odpověď stejná: neexistuje jednota hodnot, a tudíž ani politická jednota,“ zdůraznil předseda maďarské vlády.



Orbán vyčítá liberálům stanovisko, že v některých otázkách je možná jen jedna odpověď, což označuje za „liberální hegemonii názoru“. Odpověď neliberálních demokratů, k nimž se Orbán počítá, je, že „existují různé odpovědi v souladu s názorovým pluralismem, na které má každý stát a lidé právo, a že pouze přístup ‚jednoty v rozmanitosti‘ může držet Evropskou unii pohromadě“.

„Podle liberálů má každý právo migrovat a vstupovat na území Evropské unie, i když nepochází přímo z nebezpečné země nebo i když přichází přes třetí zemi, která je bezpečná. Říkají, že právo migrovat je základní lidské právo,“ uvádí Orbán.

Zároveň poukazuje na to, že liberálové prohlašují, že dětem by měly být poskytovány publikace, které je mohou vzdělávat o heterosexualitě, homosexualitě, o opouštění jejich biologického pohlaví a operacích ke změně pohlaví. Podle liberálů se jedná o lidské právo dítěte, volba rodiče by neměla být výlučná a státní instituce v tom mají určitou úlohu, ba dokonce prioritu.

Na druhé straně „podle neliberálních demokratů je sexuální výchova dětí právem rodičů a bez jejich souhlasu nemohou hrát žádnou roli ani stát, ani politické strany, ani nevládní organizace,“ míní Orbán.

„Jsem si jistý, že je na Němcích, aby rozhodli o výchově německých dětí. Jsem si také jistý, že jen Maďaři mohou rozhodnout o výchově maďarských dětí, ale určitě ne Němci, Nizozemci nebo Belgičané,“ zdůrazňuje Orbán s narážkou na představitele unijních zemí, kteří patří k nejhlasitějším kritikům zpochybňovaného maďarského zákona.

„Z hlediska práva, mezinárodního práva, práva EU a Listiny základních práv je správný postoj nepochybný. Migrace není lidským právem a to, jak je dítě vychováváno sexuálně, není lidským právem dítěte. Takové lidské právo neexistuje,“ uvedl maďarský premiér.

„Místo toho existuje článek 14 Listiny základních práv, týkající se práva rodičů zajistit, aby jejich dítěti byla poskytována náležitá výchova. Pokud chceme udržet Evropskou unii pohromadě, liberálové musejí respektovat práva neliberálů. Jednota v rozmanitosti. To je budoucnost,“ míní Orbán.

Kritizovaný právní předpis je novelou zákona, který postihuje sexuální zneužívání dětí. Obsahuje také dodatky, které zakazují zobrazení jakékoli jiné sexuální orientace než heterosexuální a změny pohlaví ve školních vzdělávacích programech, ale i ve filmech a reklamách cílených na osoby mladší 18 let. Podle vlády je cílem zákazu „zdravý tělesný a duševní vývoj dětí“.