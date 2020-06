Manžel si myslel, že o zatčení žertuji. Šla jsem jen s přáteli na pivo, tvrdí Češka zatčená v Minsku

Praha V pátek večer jsem byla doslova unesena na ulici v Minsku. Používám slovo únos, protože zadržení má i v Bělorusku zákonem daná pravidla, uvedla v neděli večer Veronika Kiruščanka na svém facebookovém profilu. Únos má podle ní spojitost s aktuálním politickým děním v zemi a vrcholícími prezidentskými volbami.

Během zatčení jste se pohybovala v místech, kde se zrovna konala demonstrace. Nemůže mít vaše zatčení spojitost s tím, že jste v rukou držela chrpy a zároveň byla v centru, kde nepokoje probíhaly?

Ve čtvrtek úřady zadržely nejvážnějšího Lukašenkova oponenta Babaryku, který byl šéfem běloruské odnože ruské banky Gazprombank. Kanceláře Belgazprombank byly tento měsíc prohledány a zadrženo bylo dohromady 15 jejích zaměstnanců.



Ve čtvrtečních večerních hodinách policie v Minsku zatýkala na demonstraci na Babarykovu podporu.



Svjatlana Cichanouská vylíčila, že ji v anonymním telefonátu vyhrožovali, že jí odeberou děti, pokud se nevzdá účasti ve volbách.

Tam, kde jsem se nacházela já, žádné demonstrace nebyly. Demonstrace jaké si představují pod tímto pojmem Češi, jsou v Bělorusku zakázány. Lidé na Džeržinského náměstí stáli v hloučcích po dvou nebo třech lidech, maximálně si dovolili tleskat. K nim jsme my ale vůbec nepatřili. Společně s přáteli jsme šli z italské restaurace po hlavní ulici, abychom potkali čtvrtou kamarádku. Spojení chrpy a místa, kde probíhaly tyto události určitě mohly mít dopad na to, že zatkli právě mě. Myslím ale, že největší chybou bylo to, že jsem se na chvíli odpojila od naší skupinky, abych si vyfotila psa, který šel kousek od nás. V tu chvíli mě zahalení muži odchytili a nastrkali do auta.



Věděla jste jaká je v Bělorusku situace než jste tam vycestovala?

Samozřejmě, že ano. Můj manžel je Bělorus a situaci doma často probíráme. Přeci jen máme v Bělorusku polovinu rodiny a mnoho přátel. Situace, která v rodné zemi mého manžela nastala, se mě velmi dotýká.

Existuje tedy nějaká konkrétní věc, kterou si zatčení odůvodňujete?

Nabízí se několik možností, první může být skutečně to, že jsem držela chrpu, přestože to sama nepovažuji za legitimní důvod zatčení. Je známo, že jsou zatýkáni lidé, kteří na ulici chodí s běloruskou vlajkou, protože je to považováno za znak opozice. Nevím ale o případu, kdy by byl zatčen někdo za držení chrpy. Druhou variantou ke které se já přikláním je, že se režim snaží lidi zastrašit. Já jsem ale do Běloruska nepřijela protestovat, přijela jsem na pohřeb babičky mého manžela.

Předcházela zadržení kontrola dokladů?

Ne, žádná kontrola dokladů zadržení nepředcházela. Jakmile mě zatkli, zeptala jsem se za co. Když mi odmítli odpovědět, řekla jsem, že chci kontaktovat české velvyslanetcví, jelikož jsem občanka České republiky. Bylo vidět, že jsou překvapeni. Až tehdy mě vyzvali k předložení dokladů, kde se ujistili, že nelžu a jsem skutečně Češka.

Po zadržení jste uvedla, že se vás na místě vyskytovalo zhruba dvacet. Zjistila jste, kdo byli další zadržení?

Mluvit jsme měli vysloveně zakázáno. Někteří zatčení však u sebe neměli doklady. Tito lidé říkali nahlas svá data narození a zaměstnání. Tak jsem zjistila, že se jedná o lidi mezi dvaceti a třiceti lety. Profese, které jmenovali byli architekti, inženýři nebo třeba programátoři. Ani jeden nebyl novinář.

Probíhala během zatčení nějaká filtrace sebraných lidí?

Nevím na základě čeho, ale ano, filtrace probíhala. Brali si nás po jednom dovnitř do budovy, kde většina strávila zhruba půlhodinu. Někteří odešli úplně pryč, čekali za rohem budovy nebo se nevraceli vůbec. Po propuštění jsem zjistila, že někteří museli na místě zůstat až do rána, kdy proběhl soud. Ten končil vysokou pokutou nebo patnáctidenním vězením.

Váš manžel byl jediný koho jste mohla kontaktovat. Jaká byla jeho reakce, když jste ho o zatčení informovala?

Nejdřív mi vůbec nevěřil, snažila jsem se mluvit opravdu klidně. Řekla jsem mu, že mě zatkli a ať zavolá na velvyslanectví, víc jsem nestihla. Celý hovor mohl trvat sotva tři vteřiny. Myslel si prý, že si dělám srandu. Vždyť jsem šla jen s kamarádkami na pivo. Skutečně to začal řešit, až když mu jedna z kamarádek zavolala, že mě opravdu sebrali.

Plánujete se do Běloruska vrátit?

Dlouhodobě určitě ne. S manželem oba pracujeme v Brně a práci máme rádi. Tohle ale určitě není důvod, proč bychom se už do Běloruska nikdy neměli vrátit. Máme tady rodinu, přátele. A já mám navíc Bělorusko moc ráda. Ne ten režim, který tu teď panuje, ale země jako taková mi přirostla k srdci.

Páteční události se dostaly do povědomí široké veřejnosti jako den, kdy byly zatčeny stovky lidí. Jaká reakce ze strany veřejnosti na tyto události nastala?

Nespokojenost s režimem u běžných Bělorusů roste s každým dnem. Touha něco změnit je každý den silnější. To, co se stalo mě se stalo desítkám dalších lidí. Našeho známého z Běloruska sebrali při projížďce na kole. Režim se snaží zastrašovat, ale v tuhle chvíli už mu to ovoce nepřináší. Lidé jsou neuvěřitelně naštvaní a tyhle události v nich tyto emoce jen prohlubují.

Hodláte páteční události dále řešit, ať už s českými nebo běloruskými úřady?

Zítra mám schůzku na českém velvyslanectví. Konkrétní kroky pravděpodobně dohodneme právě zítra. Ráda bych událost řešila dál, nejen kvůli sobě. Mně se vlastně nic nestalo, sedím tu teď a mluvím s vámi, ale cítím zodpovědnost vůči Bělorusku a lidem v něm. Bylo by vhodné, aby k situaci zaujala Česká republika konkrétní stanovisko.

Myslíte si tedy, že současný prezident nemá šanci u srpnových voleb zvítězit?

Běloruské volby nejsou poctivé a to, že má Lukašenko sympatie u šesti procent Bělorusů neznamená, že volby nevyhraje. Nicméně naštvání všech obyvatel ani tak nezmizí. Lidé, kteří se dřív nezajímali o politiku mají svůj názor a i oni jsou proti tomu, aby byl dalších pět let prezidentem.