Matovič navrhne omezení volného pohybu i na Velikonoce. Chce zamezit šíření nákazy

Bratislava Slovenský premiér Igor Matovič v neděli oznámil, že kvůli pandemii choroby Covid-19 v pondělí navrhne vládě schválit omezení volného pohybu osob od 8. do 13. dubna, tedy i na období velikonočních svátků. Výjimkou by měly být cesty například cesty do zaměstnání, k nákupům či k návštěvě lékaře.

Zmíněné opatření by kabinet měl schválit rozšířením stávajícího nouzového stavu, který na Slovensku zatím platí v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.

Slovensko začalo testovat Romy z osad na koronavirus, obává se epidemie „Cílem opatření je, abychom se vyhnuli zbytečnému cestování, abychom se vyhnuli zbytečnému setkávání, a tím, abychom se vyhnuli zbytečnému nakažení našich příbuzných a známých,“ řekl Matovič po setkání s odborníky například z epidemiologie. Dodal, že výjimkou ze zákazu volného pohybu by také měl být kromě zmíněných aktivit také pobyt lidí v přírodě v rámci okresu, kde mají bydliště, jakož i další okolnosti hodné zvláštního zřetele, včetně pohřbů příbuzných. Velikonoce byly na Slovensku až dosud tradičně obdobím, kdy se Slováci během prodlouženého víkendu setkávali s rodinou nebo vyrazili na výlety do hor. V některých regionech mladíci i muži dodržovali tradice, když o velikonočním pondělí chodili od domu k domu a pomlázkou vyšlehali dívky a ženy, případně je i polívali vodou. Matovič řekl, že Slovensko je na tom z hlediska dopadů pandemie v porovnání s jinými zeměmi dobře, ale zároveň by byl podle něj hřích tuto situaci promrhat. V pětimilionové zemi úřady do dneška potvrdily 485 nakažených. Slovensko s cílem omezit šíření pandemie covid-19 dříve například uzavřelo školy, řadu prodejen či zakázalo pořádání hromadných sportovních, kulturních a společenských akcí.