Američanka vezla migrantům na hranici s Mexikem dárky. Policisté ji zadrželi, v autě vezla krabici s municí

Texas (USA) Mexičtí policisté zadrželi v pondělí ženu, která chtěla doručit migrantům v uprchlickém táboře na mexicko-americké hranici dárky. Kromě hraček a dalších věcí u ní v autě totiž celníci objevili munici. Ve čtvrtek ženu propustili.

Ženu jménem Anamichelle Castellanová policisté zadrželi v pondělí, když vezla spolu s dalšími dobrovolníky dárky do uprchlického tábora. „Objevili u nás v autě malou krabici s municí,“ konstatovala pro The Guardian Castellanová s tím, že krabičku v autě zapomněl její manžel.



Dárky Castellanová vezla do tábora Matamoros, který se nachází v blízkosti řeky Rio Grande na mexicko-americké hranici. Castellanová s manželem Jehuem totiž provozují neziskovou organizaci Socorro Foundation, která pomáhá dětem a rodičům čekajícím na mexické hranici na povolení pro vstup do USA.

Žena si podle vlastních slov v pondělí ráno všimla problémů s autem, takže si vzala manželovo a on její. V obou autech dohromady vezli na tři sta dárků. Jenže zatímco manžel odjel do Matamorosu bez problémů, auto Castellanové policisté podrobili kontrole pomocí rentgenového scanu, aby zjistili, zda dobrovolníci uprchlíkům nevezou něco nebezpečného. Scan odhalil malou krabici s náboji. „Až do jejího nálezu jsem o ní nevěděla,“ řekla Američanka.

Následně jí podle The Guardianu policisté řekli, že může jít, potom Castellanové ale oznámili, že půjde do vězení. Později jí sdělili, že ona a další dobrovolníci mohou odejít, ale musí zaplatit 8000 dolarů (asi 183 500 korun). Poplatek později snížili na 4000 dolarů. Nakonec však její manžel zaplatil 3000 dolarů a policisté se rozhodli všechny zadržené pustit na svobodu.

Zatím ale není jisté, zda příští rok nebude muset Castellanová jít k soudnímu slyšení. V Mexiku mají proti prohřeškům podobného charakteru, tedy nelegálního transportu zbraní či munice, velmi přísné zákony.

Uprchlické tábory na hranicích vznikají podle The Guardianu stále častěji. Jde prý o důsledek politiky Donalda Trumpa, která zabránila mnoha žadatelům o azyl vstoupit do USA.