Mezi výtržníky z Kapitolu byla řada expolicistů a vojáků. Vedení prověřuje tisíce příslušníků národní gardy

Washington Mezi účastníky útoku na Kapitol z 6. ledna bylo nejméně 21 současných nebo bývalých příslušníků americké armády a policejních sborů. S odkazem na vlastní analýzu záznamů zveřejněných na internetu to napsala agentura AP. Ministerstvo obrany vlastní statistiky nezveřejnilo, podle televize CNN však zesiluje snahu o vymýcení politického extremismu z armády USA.

Vedení ozbrojených sil v rámci těchto kroků také prověřuje tisíce příslušníků národní gardy, kteří budou 20. ledna dohlížet na hladký průběh inaugurace demokrata Joea Bidena.

Na několika videích z nepokojů z minulého týdne je vidět skupina demonstrantů s vojenskými helmami v neprůstřelných vestách, která postupuje davem k budově Kongresu v řadě za sebou a drží se přitom za límec bundy člověka vepředu. Podle AP je taková formace známá každému příslušníkovi americké armády, který sloužil v Iráku či v Afghánistánu. Jde o taktiku, pomocí níž se vojáci přibližují k budově, do níž se chystají vniknout. Podle listu The New York Times spolu řada protestujících s vojenským vybavením rovněž komunikovala posunky, které používají američtí vojáci v terénu při bojových operacích.

Experti na domácí terorismus již dlouho varují před snahou krajně pravicových skupin zradikalizovat a nalákat do svých řad příslušníky armády, kteří prošli špičkovým vojenským výcvikem. Svoje existující členy se také snaží přesvědčit ke vstupu do ozbrojených složek.

„Islámský stát a Al-Káida by se rozplývaly nad možností mít ve svých řadách někoho s tréninkem a zkušenostmi příslušníka americké armády,“ řekl Michael German, bývalý agent Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a badatel Newyorské univerzity. „Tito lidé mají trénink a schopnosti, které daleko přesahují to, co dokáže udělat jakákoliv zahraniční teroristická skupina,“ dodal.

Pentagon zatím nezveřejnil, kolik svých příslušníků vyšetřuje v souvislosti s nedávnými nepokoji. Špičky americké armády však ve středu zveřejnily nebývalé vyjádření směrem k členům ozbrojených sil, kterým připomněly, že rolí armády je chránit ústavu a podporovat její dodržování. Nejvyšší generálové rovněž varovali, že právo na svobodu projevu nedává nikomu právo dopouštět se násilností.

„My na ministerstvu obrany děláme vše pro to, abychom vymýtili extremismus,“ řekl médiím zástupce Pentagonu Garry Reid. Dodal přitom, že se extremisté snaží získat do svých řad vojáky nejen kvůli jejich dovednostem, ale také kvůli tomu, že jim společnost příslušníků ozbrojených složek umožňuje vnitřně legitimizovat činnost skupiny.

Po násilnostech ze 6. ledna rezignoval šéf ochranného sboru Kapitolu a několik jeho příslušníků bylo postaveno mimo službu. Jeden z nich je totiž například zachycen na videu, jak se s vandaly fotí, jiný má zase nasazenou charakteristickou červenou kšiltovku, kterou nosí prezidentovi příznivci.

Podle fotografií bylo mezi protestujícími mnoho členů krajně pravicových militantních skupin, například jedné zvané Oathkeepers (strážci přísahy), kterou v roce 2009 založil armádní veterán Stewart Rhodes. Ten již týdny před demonstrací na internetu hlásal, že se jeho skupina chystá na občanskou válku a je „ozbrojena, připravena do akce, pokud nás prezident (Trump) povolá“.

„Mnoho z nich prošlo zvláštním tréninkem, byli v bojích a téměř všichni jsou krmeni dezinformacemi a propagandou z pochybných zdrojů,“ řekl Brian Harrell, bývalý činitel ministerstva pro vnitřní bezpečnost. „Pohání je spiklenecké teorie, mají pocit, že jim někdo něco vzal, a nemají zájem debatovat. To je časovaná bomba připravená vybuchnout,“ dodal.