Ministr zahraničí Pompeo bude v Evropě jednat i o přesunech vojenských jednotek. V Česku by se měl setkat s Babišem

Washington/Brusel Americký ministr zahraničí Mike Pompeo vyrazí příští týden na cestu po zemích střední a východní Evropy, kde by měl jednat mimo jiné o ohlášených přesunech části amerických jednotek z Německa. S odvoláním na diplomatické zdroje to uvedl bruselský web Politico. Pompeo by mimo jiné měl zamířit i do Česka, kde plánuje setkání s premiérem Andrejem Babišem.

Konkrétní program Pompeovy návštěvy zatím není znám, podle zdrojů webu však vedle Prahy, kde by měl pobývat příští úterý a středu, navštíví Polsko, Slovinsko a zřejmě i Rakousko.

Pompeo zamíří do Prahy i s testem na covid. Schůzku s ním i přes vládní prázdniny plánují Babiš i Petříček Právě Varšava usiluje o to, aby se na polské území přesunula část z téměř 12.000 vojáků, které chce Washington stáhnout z Německa. Prezident USA Donald Trump chce odchodem přibližně třetiny jednotek působících v zemi „potrestat“ Berlín za to, že neplní závazek zvýšit výdaje na obranu. Šéf diplomacie USA Pompeo se chystá do Česka. Má zde odstartovat evropské turné Ministr obrany USA Mark Esper tento týden přislíbil, že pošle do Polska další tisícovku vojáků. Stažení jednotek z Německa vysvětlil jako strategický krok, který umožní přesunout vojáky blíže ruským hranicím. Jeho výrok však brzy popřel Donald Trump, který řekl, že je ochoten o stažení vojáků znovu jednat, pokud Berlín zvýší svoje výdaje na zbrojení, které by podle dohody členů NATO měly dosahovat dvou procent HDP. Tématy Pompeova jednání v Evropě budou podle webu kromě přeskupování jednotek také bezpečnost mobilních sítí páté generace (5G) a s ní spojené vztahy s Čínou.