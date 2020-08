Ministři zahraničí EU se shodli na seznamu lidí, které potrestají za podvody a represe v Bělorusku

Berlín Ministři zahraničních věcí zemí Evropské unie se shodli na podobě sankčního seznamu, který potrestají osoby odpovědné za volební podvody a následné represe v Bělorusku. Při příjezdu na páteční závěrečné kolo dvoudenního neformálního jednání unijních ministrů zahraničí v Berlíně to prohlásil šéf české diplomacie Tomáš Petříček.

Dodal, že seznam bude mít asi dvě desítky jmen. V pátek v Berlíně ho ale ministři neschválí, neboť jednání je neformální, tedy bez oficiálních závěrů.



„Ano, máme dohodu o Bělorusku. Naší prioritou je pomoci zahájit politický dialog mezi režimem, civilní společností a Bělorusy. Podporujeme jejich cíl, tedy svobodné volby, ve kterých si sami rozhodnou o své budoucnosti,“ řekl Petříček.

Český ministr řekl, že se s kolegy shodl na sankcích proti osobám, kteří umožnili volební podvody a kteří se podíleli na tvrdých zásazích proti obyvatelům nespokojeným s výsledky hlasování. Opozice a také EU považují volby v Bělorusku, které opět vyhrál autoritářský prezident Alexandr Lukašenko, za nesvobodné a podvodné.

Petříček dodal, že seznam ještě není uzavřen a že může být dále rozšířen, pokud si to situace v Bělorusku vyžádá. Uvedl, že EU nyní s přijetím sankcí bude postupovat rychle.

Na dotaz, zda by běloruský prezident měl být zařazen na černou listinu, Petříček ve čtvrtek odpověděl, že Lukašenko na seznam patří, je ale nutné zvážit, zda by na něj měl být zapsán již v první fázi. Ministr poukázal na to, že potrestání Lukašenka by mohlo ohrozit dialog mezi opozicí a režimem, který EU podporuje.