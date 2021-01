Mládež v Nizozemsku zapálila testovací centrum na covid, po policii házela pyrotechniku

Londýn/Amsterodam V obci Urk v Nizozemsku mládež v noci na neděli zdevastovala středisko pro testy na covid-19 a házela po policii zábavní pyrotechniku. Policie tak rozdala asi 3600 pokut za nerespektování protiepidemických opatření. V Nizozemsku začal platit noční zákaz vycházení, uvedla agentura AP. Pokuty celkem za 15 000 liber (asi 440 000 korun) podle serveru BBC rozdala v noci na neděli i londýnská policie účastníkům nelegálního večírku, kde bylo 300 lidí.

V Nizozemsku od soboty platí noční zákaz vycházení od 21:00 do 04:30. Je to poprvé od druhé světové války. Část veřejnosti s omezením nesouhlasí, policie kromě pokut musela 25 lidí zadržet.



V rybářském městečku Urk, zhruba 80 kilometrů od Amsterodamu, mladí lidé jako projev nesouhlasu s protiepidemickými opatřeními vyrazili do ulic, házeli kamení na zasahující policisty, zničili policejní auto a nakonec zapálili mobilní testovací středisko.

„Není to jenom nepřijatelné, je to jako políček do tváře, zejména místním zdravotníkům, kteří dělají, co mohou, a testovacímu centru, které se snaží pomáhat lidem z Urku,“ uvedly v reakci na útok místní úřady.



Het moment dat de deur van de GGD-teststraat op de Urker haven wordt ingetrapt. pic.twitter.com/YKEmeSGq0J — Iede Klaas Koffeman (@iedeklaas) January 23, 2021

V Londýně pak v noci na neděli policie zasahovala u nelegálního večírku, kde se setkalo na 300 lidí. Nikoho nezadržela, uložila ale 78 pokut, nejčastěji ve výši 200 liber (asi 5700 korun) za porušování protiepidemických opatření. Mnoha hostům se podařilo pokutě vyhnout, protože pořadatelé při příchodu policie zablokovali dveře a lidé utekli.



Londýnská policie za poslední měsíc zasahovala u několika nelegálních setkání, včetně večírku zhruba 200 lidí v Kensingtonu nebo svatby se 150 hosty.