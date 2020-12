Moskva se k otravě stále nehlásí, namísto toho přitvrzuje proti Navalného spoulupracovníkům

Moskva Kreml reaguje na odhalení travičů opozičního předáka Alexeje Navalného. Místo přiznání viny ruský režim přitvrzuje proti Navalného spolupracovníkům. Ruská společnost mlčí.

„Ani Kreml, nikdo nemůže jednoznačně prohlásit, že došlo k nějaké otravě,“ sdělil v úterý novinářům tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Reagoval tak na nové podrobnosti o útoku na vlivného opozičního předáka Alexeje Navalného. Peskov dodal, že opozičník trpí megalomanií a stihomamem. V Kremlu prý podle Peskova video telefonního rozhovoru Navalného s agentem tajné služby, který se podílel na otravě, neviděli.

Navalnyj totiž v pondělí vyložil karty na stůl. Opozičník ve spolupráci se servery The Insider a Bellingcat, německým časopisem Der Spiegel a televizí CNN zveřejnil odhalení identity osmi předpokládaných pachatelů otravy z ruské tajné služby FSB.



Opoziční předák poté telefonicky hovořil s agentem, který se měl zúčastnit operace otrávení a zahlazení stop. Muž detailně popsal, jak k útoku došlo. Toxická látka byla údajně aplikována na spodní prádlo Navalného. Jed začal působit během letu ze Sibiře do Moskvy, život politikovi zachránilo nouzové přistání letadla. A obě videa s odhalením agentů již lámou rekordy. Na serveru YouTube je celkem zhlédlo bezmála 25 milionů diváků.

„Je to fantastický příběh jako z hollywoodského thrilleru. Profesionalita a odvaha Navalného, jeho týmu a novinářů je obdivuhodná,“ uvedl v rozhovoru pro LN Konstantin Jankauskas, opoziční politik, který dříve spolupracoval s Navalným.

„V právním státě by bylo zahájeno trestní stíhání a Navalného traviči by skončili ve vyšetřovací vazbě. A to se nestalo,“ dodává člen zastupitelstva moskevské čtvrti Zjuzino. Ruský stát podle jeho slov nová fakta v případě opozičníkovy otravy ignoruje a to je důkaz, že v tom má mít prsty.

„Stát nás přesvědčuje o tom, že Rusku je vyhlášena válka. A ve válce je všechno dovoleno. Postoj k otravě Navalného je vyjádřením loajality. Patriot musí všechno popírat,“ vysvětlil pro LN pozici ruského vedení Konstantin Kalačov, politolog a šéf organizace Politická expertní skupina. Odborník soudí, že nehledě na zveřejněné důkazy bude Kreml dál tvrdohlavě odmítat jakékoliv obvinění ze zapojení do otravy Alexeje Navalného.

Místo vyšetřování Navalného otravy si ruský režim došlápl na opozičníkovu spolupracovnici Ljubov Sobolovou. Policie ji společně s třemi dalšími aktivisty zatkla před domem jednoho z domnělých travičů. Sobolová se po výslechu dostala na svobodu, další Navalného stoupenci již měli méně štěstí a strávili noc v cele.

„Je taktickým úspěchem vlády, že se Sobolová dostala na svobodu, a není dokonce ani trestně stíhána. Kremlu se podařilo překonat pokušení opět chybovat a naplno spustit represivní mašinérii. Ale to je jen taktika. Strategické utahovaní šroubů pokračuje. Vláda se drží krajně konzervativního kurzu, dokonce bych řekl reakčního. Antisystémové opozici bude i nadále připisována role zahraničních agentů,“ popsal expert Kalačov pohled Kremlu na Navalného tým.

Jankauskas upozorňuje, že ruská opozice čelí represím dlouhodobě. Politik sám byl trestně stíhán za pomoc s financováním předvolební kampaně Alexeje Navalného během voleb moskevského primátora v roce 2013. Rok strávil v domácím vězení.

Odhalení Navalného travičů šokovalo. Ruská společnost však dál zůstává v apatii. Žádné masové protesty proti vládou řízené likvidaci opozičního předáka se v Moskvě ani dalších ruských městech nekonaly.

„Lidé se zdráhají protestovat kvůli koronaviru a trestnímu stíhání za účast na demonstracích. Otrava Navalného ale bude mít následky pro ruskou politiku a společnost. Reakce se může objevit za několik měsíců, třeba během podzimních voleb do Státní dumy,“ myslí si Jankauskas.

Rusko mezitím přijalo odvetné sankce vůči zemím EU. Kreml rozšířil seznam představitelů členských zemí EU, kterým je zakázán vstup na ruské území. Jde o odpověď na unijní sankce, přijaté po Navalného otravě.