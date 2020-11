Murdochova média obrátila a vyzývají Trumpa k důstojnému chování. Redaktoři k němu mají být ‚tvrdší‘

Washington/Londýn Řada tradičně republikánům nakloněných médií, která vlastní mediální magnát Rupert Murdoch, v posledních dnech změnila způsob informování o amerických prezidentských volbách, a to patrně ve snaze připravit veřejnost na možnou prohru Donalda Trumpa.

Napsal to v sobotu britský list The Guardian, přičemž poukázal na radikální změnu tónu zpravodajství televize Fox News, bulvárního listu New York Post či deníku The Wall Street Journal (WSJ), který se zaměřuje především na zprávy ze světa byznysu. Sčítání hlasů v amerických prezidentských volbách stále pokračuje a blíže k potřebnému počtu nejméně 270 volitelů má nyní demokrat Joe Biden.



Změna v přístupu zmíněných médií je podle listu The Guardian patrně koordinovaná a zahrnuje výzvu, aby Trump zachoval svůj odkaz důstojným přiznáním prohry. Prezident přitom všechna tato média, zejména kanál Fox News, pravidelně sleduje.



Moderátorka Fox News Laura Ingrahamová, jež má k prezidentovi blízko od chvíle, kdy před čtyřmi lety promluvila na nominačním sjezdu Republikánské strany, učinila překvapující prohlášení, které bylo patrně adresováno přímo Trumpovi: „Pokud a jestli přijde čas uznat nepříznivý výsledek v těchto volbách, a doufáme, že nikdy nepřijde, ale pokud se to stane, Trump tak musí učinit se stejnou grácií a vyrovnaností, jakou předvedl při debatě se Savannah Guthrieovou (moderátorkou NBC News, která minulý měsíc vedla vyhrocený diskusní pořad s Trumpem suplující zrušenou společnou televizní debatu obou hlavních prezidentských kandidátů - pozn. ČTK).“

Holy crap Fox News is going rogue and telling the truth.



This is amazing...pic.twitter.com/e9xDED5gbq — Rex Chapman (@RexChapman) November 7, 2020

„Prohrávat, zejména pokud se domníváte, že proces nebyl fér, je kopnutím do břicha. V sobotu večer mimochodem žádnou prohru neoznamuji. Prohra, pokud se to stane, je hrozná. Prezidentův odkaz ale bude ještě silnějším, pokud se zaměří na posunutí země kupředu. Pak láska a respekt, které k němu cítí jeho stoupenci, pouze zesílí a jeho odkaz bude historicky významnějším,“ uvedla Ingrahamová.

The Wall Street Journal mezitím otiskl názorový sloupek s titulkem „Prezidentský endgame“ a s podtitulkem „Trump má právo bojovat u soudu, ale potřebuje důkazy, které by prokázaly volební podvody“. V textu se uvádí, že prezidentův odkaz bude značně oslaben, pokud jeho finálním aktem bude „hořké odmítnutí přijmout legitimní porážku“. „Možná bylo nevyhnutelné, že Trumpova kampaň za jeho znovuzvolení skončí stejně jako začalo jeho úřadování: prezident se prohlásí za vítěze a jeho šílení odpůrci ho označí za potenciálního fašistu. Realita je však taková, že Spojené státy mají a budou mít normální výsledek voleb bez ohledu na překřikování,“ stojí v úvodu. „Biden vede v dostatečném počtu států, aby získal prezidentský úřad, a pokud tyto hlasy ustojí přepočítávání a žaloby, bude příštím prezidentem,“ pokračuje.

Podle dvou zdrojů listu The New York Times (NYT) hlavní editoři bulváru New York Post tento týden řekli některým redaktorům, aby byli vůči Trumpovi zpravodajsky „tvrdší“. New York Post přitom krátce před volbami zveřejnil kontroverzní článek tvrdící, že Bidenův syn Hunter seznámil zástupce ukrajinské energetické společnosti Burisma se svým otcem, a to v době, kdy Biden byl viceprezidentem USA. Okolnosti vzniku článku vyvolaly spekulace o nekalých praktikách. „Ve čtvrtek učinil hašteřivý bulvár Ruperta Murdocha nečekaný obrat, když otiskl dva články s divoce odlišným tónem. Jeden nařkl Trumpa, z ‚nepodložených obvinění, že se mu političtí nepřátelé snaží ukrást volby‘, druhý článek označil prezidenta za ‚zpanikařeného autora bezradného tweetu‘.

Fox News patrně již také došla trpělivost s prezidentovými nepodloženými výroky o volebních podvodech. Její zpravodaj tvrzení Trumpovy kampaně, že republikánským pozorovatelům znemožnili přístup do místnosti, kde se sčítají hlasy, označil za nepravdivé. „Není to pravda. Není to pravda. Prostě to není pravda,“ uvedl.