Muž našel lesklé kameny nejisté hodnoty, pak vypukla diamantová horečka. Pole zaplnily davy Afričanů

V jihoafrické vesnici KwaHlathi začalo být v uplynulých dnech pořádně rušno. Jeden z místních obyvatel našel na poli několik kamenů, které vypadaly jako krystaly či diamanty. Do oblasti v provincii KwaZulu-Natal se sjelo přes tisíc lidí různého věku i pohlaví, kteří se okamžitě začali přehrabovat v hlíně a hledat bohatství.

Davy hledačů neodradilo ani to, že není vůbec jasné, jestli mají kameny nějakou hodnotu. Úřady sice poslaly na místo tým geologických a těžebních pracovníků, prozatím ale nevydaly žádnou zprávu o tom, jak dopadly výsledky průzkumu.

Všichni tak nález označují za dar z nebes. „Tento objev mi změnil život, řekl Mendo Sabelo, když držel hrst drobných kamenů. „Naše životy se změní, protože nikdo neměl pořádnou práci. Když jsem se s kameny vrátil domů, rodina byla opravdu šťastná,“ přiznal pro CNN sedmadvacetiletý otec dvou dětí.



„V životě jsem diamant neviděl. Tady jsem se ho poprvé dotkl,“ uvedl pro Reuters nezaměstnaný Skhumbuzo Mbhele, který ani na okamžik nepřipustil, že by našel jen obyčejný kámen. O víře ve vysokou hodnotu hovoří i fakt, že někteří lidé začali kameny i prodávat. A to za cenu od 100 do 300 randů, tedy 153 až 459 korun.

V Jihoafrické republice se takovému chování není čemu divit. Země trpí vysokou mírou nezaměstnanosti a miliony lidí žijí v chudobě. Pandemie koronaviru situaci ještě zhoršila, a tak se místní snaží, jak mohou.

V oblasti, kde vypukla „diamantová“ horečka, tak nakonec musela zakročit vláda provincie, která požádala všechny zúčastněné, aby místo opustili. Na jedné straně kvůli obavám o to, aby mezi sebou nešířili koronavirus, na druhou kvůli tomu, aby mohly příslušné orgány provést řádnou inspekci. Se zlatokopectvím je tak zatím konec.