Muž tmavé pleti, kterého vedli dva bílí strážníci na laně, je duševně nemocný, tvrdí jeho příbuzní

Galvestone Rodina Afroameričana Donalda Neelyho, kterého dva strážníci na koních zatkli a svázali lanem, tvrdí, že je duševně nemocný a trpí bipolární poruchou a schizofrenií. Podle příbuzných si texaští policisté měli zjistit více o jeho zdravotním stavu a nechovat se k němu jako k odpadu. Kvůli sobotnímu incidentu proběhlo i zasedání občanů a v plánu je i soukromá schůzka policejního šéfa s rodinou.

Posledních pět let žil Donald Neely na ulici. Kvůli svému duševnímu onemocnění utekl z domova od rodiny, píše server The New York Times. „V posledních letech bratr přestával brát léky a jeho zdravotní stav se zhoršoval,“ uvedla jeho sestra Taranette Neelyová. Podle ní se její bratr před třemi týdny pokusil vyskočit z jedoucího auta, když se ho další sourozenec snažil přivést zpět domů.

Strážnici muže tmavé pleti zatkli v sobotu a texaská policie se mu omluvila poté, co se na internetu objevila fotografie, na níž strážníci jedoucí na koních vedou spoutaného Neelyho. Na sociálních sítích někteří uživatelé napsali, že snímek připomíná otrokářství.



Chování strážníků pobouřilo i značnou část obyvatelstva Galvestonu. Na úterním zasedání komunity, které uspořádal šéf místní policie Vernon Hale, obyvatelé zpochybňovali násilné chování strážníků. Neelyova rodina se zasedání zúčastnila společně se dvěma právníky. Příbuzní během setkání uvedli, že muž trpí bipolární poruchou a schizofrenií.



Zdravotní stav se zhoršil po smrti babičky

„Policisté se nezajímají o celý příběh zatčeného. Pokud jste v jejich očích zločinec, zůstanete zločincem navždy. Brali ho (Neelyho) jako odpad a tak s ním i zacházeli,“ řekla sestra zatčeného bezdomovce. „Nikdy neměli udělat to, co udělali. Není správné vodit na laně černocha mezi dvěma bílými strážníky na koních,“ dodala. Dle vyjádření rodiny se Neelyho zdravotní stav se zhoršil v roce 2006, kdy mu zemřela babička.



Šéf místních strážců zákona Hale na zasedání uvedl, že policejní oddělení přezkoumává celý incident a že strážníci P. Brosch a A. Smith zatím nebyli podrobeni formálnímu disciplinárnímu řízení. „Je mi to líto a děkuji, že jste přišli,“ řekl na zasedání šéf místní policie Neelyho rodině. „Lituji toho, že jsme se museli potkat za takových okolností,“ dodal. Na zasedání rovněž příbuzným slíbil, že se s nimi soukromě sejde u jednoho stolu.



Policie už v pondělí vydala prohlášení, v němž uvedla, že muži byla v souladu s předpisy dána pouta, k nimž byl následně připevněn provaz. V prohlášení stojí, že ačkoliv v některých situacích jde o „akceptovatelnou“ formu zadržení, v tomto případě strážníci situaci vyhodnotili špatně.



Šéf místní policie Vernon Hale se zároveň v pondělí třiačtyřicetiletému Donaldu Neelyovi, který byl za nezákonné vniknutí na soukromý pozemek, omluvil s tím, že strážníci P. Brosch a A. Smith neměli nekalé úmysly. Mohli však podle něj počkat na příjezd vozu.

Vnitřní předpisy týkající se tohoto typu zadržování byly po incidentu podle Halea změněny. Neely byl podle serveru Houston Chronicle doveden na stanici vzdálenou osm bloků, poté jej propustili na kauci. Podle policie byl v minulosti opakovaně varován, aby na soukromý pozemek nechodil.

Neelyho se zastala i kandidátka na kongresmanku

Chování strážníků kritizovala na sociálních sítích i kandidátka na texaskou kongresmanku Adrinne Bellová. „Je nutné uzdravit naší populaci a prosazovat silnější práva komunity. Jsem hrdá na to, že jsem na úterním zasedání mohla podpořit Neelyovu rodinu. Ve čtvrtek budeme na radnici pokračovat v dalším důležitém jednání,“ napsala v příspěvku černošská kandidátka.



Taranette Neelyová uvedla, že její bratr byl propuštěn dvacet hodin po jeho zatčení. „Doufám, že texaská policie začne své důstojníky učit, aby respektovali bezdomovce,“ řekla Neelyová. „To, že žijí na ulici, neznamená, že je nemilujeme,“ dodala. O zatčení svého bratra se dozvěděla právě z fotografie, která koluje na sociálních sítích.