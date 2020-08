Mysleli, že mají koronavirus pod kontrolou a otevřeli školy. Jak se Izrael potýká s druhou vlnou nákazy

Jeruzalém Zpočátku se situace v Izraeli zdála jako zalitá sluncem. Myslelo se, že se stát vypořádává s pandemií na jedničku. Země s téměř devíti miliony obyvatel jako jedna z prvních uzavřela hranice, školy a zavedla výuku na dálku. Když pak na jaře pustila žáky opět do lavic, udělala obrovskou chybu. Nyní se proto potýká s druhou vlnou nákazy.

Během dubnových oslav svátků Pesach a Ramadán zůstali obyvatelé Izraele poctivě doma. Počátkem května tak denní nárůst nakažených klesl ze 750 na dvouciferná čísla. Žáci třetích a nižších ročníků s maturanty se pak postupně po malých skupinách vraceli do škol, napsal deník The New York Times.

17. května se ujala úřadu nová vláda, oslněna poklesem bilance nakažených, která znovuotevřela školy. Ve své zahajovací řeči slíbil premiér Benjamin Netanjahu nový státní rozpočet, který přinese další pracovní místa. Nový ministr školství Jo’aw Galant vysvětlil, že otevřením škol mínili také návrat rodičů do zaměstnání s klidným svědomím.

V té době už otevřely nákupní centra, posilovny a farmářské trhy. Následovaly restaurace, hotely či bary. Netanjahu pobídl obyvatele Izraele, aby si šli užívat a zároveň dbali na své zdraví.

V časovém rozmezí několika dní se na jeruzalémské střední škole objevilo několik nakažených, což vyústilo v největší rozšíření infekce ve škole v Izraeli. Vir se ze studentů přenesl na jejich rodinné příslušníky a také sousedy. Poté se vir dostal do ostatních škol a najednou tak bylo nemocných několik stovek studentů, učitelů a příbuzných.

Další výskyty nákazy donutily dané školy taktéž zavřít. Napříč celou zemí se tak v karanténě ocitly desítky tisíc studentů a učitelů.

Učitel vtipkoval o viru, sám byl pozitivní

Například hebrejské gymnázium Herzlija obdrželo už 26. května telefonát od matky jednoho ze studentů sedmé třídy, že její syn měl pozitivní test na koronavirus. Druhý den potvrdili další případ, tentokrát v deváté třídě. Úřady uvedly, že se na gymnáziu nakazilo celkem 154 studentů a 26 zaměstnanců.

Po telefonátu matky ale škola poslala do karantény pouze spolužáky, učitele nemocného a několik dalších osob. Až po zjištění druhého případu se v karanténě ocitlo celé gymnázium. Okolo 60 % nakažených nevykazovalo žádné příznaky, ale učitelé, kteří učili v několika třídách, na tom byli o poznání hůře. Někteří byli dokonce hospitalizováni.

Rodiče pochopitelně zuřili. Oz Arbel pro Izraelské armádní rádio uvedl, že si jeho dcera se svými spolužáky v rámci projektu u stolu předávali telefon s učitelkou, jež jevila příznaky infekce. Infikovaná je jeho dcera i manželka.

Jeden ze studentů gymnázia, který je také nakažený, Ofek Amzaleg pak pro rozhlas KAN řekl, že jeden z učitelů ve třídě neustále kašlal. Vtipkoval o tom, že koronavirus určitě nemá, následně mu ale vyšel pozitivní test. Ředitel gymnázia Leibovitch konstatoval, že netušil o žádném pedagogovi s příznaky.

Ministerstvo školství sice nařídilo studentům čtvrtých a vyšších tříd nošení roušek, otevírání oken, dodržování hygieny a dvoumetrový odstup. Avšak ne všechny školy mají prostory pro dodržování rozestupů, a tak se v některých malých místnostech muselo tísnit až 38 dětí. Ředitelé tak buď nařízení ignorovali, nebo raději zpřístupnili třídy jenom polovině.

Zruší maturitní ples? Uděláme si vlastní

Aby toho nebylo málo, přišly vlny veder. Rodiče si tak stěžovali, že jejich děti přece nemohou nosit roušky v místnostech, kde otevřená okna nahrazují klimatizaci. Vláda reagovala tak, že zrušila zakrývání dýchacích cest na čtyři dny a nařídila zavírání oken.

Podle odborníků však šlo o rozhodnutí s katastrofálními důsledky. „Místo toho, aby úřady zavřely školy, nechaly je otevřené a děti pak ve třídách seděly bez roušek a bez větrání,“ řekla profesorka Dr. Ronit Calderon-Margalitová z hebrejské univerzity Hadassah Braun School of Public Health. „Vir měl tak ideální příležitost k šíření,“ dodala.

Po skončení školního roku v červnu ministerstvo uvedlo, že se virem nakazilo celkem 997 žáků a pedagogů. Jenomže pro ministerstvo zdravotnictví nebylo prioritou dohledávat, kde všude se nakažení pohybovali. Profesor Eli Waxman z Weizmannova institutu věd uvedl, že například v případu gymnázia Herzlija nikoho ani nezajímalo, jakým autobusem se studenti do školy dopravovali.

Maturitní plesy školy také zrušily. To ale maturantům nebránilo v uspořádání vlastního večírku v izraelské Ra’ananě, kde se jich hned několik nakazilo.

Nezodpovědnost nepramenila pouze od studentů nebo vlády. Rodiče totiž posílali své ratolesti do školy, i když u nich doma byla nákaza patrná. Učitelka na zdravotnické škole Shalva Zalfreundová napsala dopis rodičům svých studentů, že věří, že ji nakazili její žáci. Viru pak v červenci podlehla.

Za školními zdmi se nákaza vrátila v plné síle. Nemocniční oddělení pouze pro akutní případy nakažených se začala rapidně plnit. Na konci června denní nárůst činil 800 infikovaných a koncem července se číslo vyšplhalo na více než 2000.

Někteří viní za další vlnu školy. Bývalá vedoucí oddělení zdravotních služeb Siegal Sadetzkiová konstatovala, že za nynější řádění nákazy v Izraeli mohou také velká shromáždění, jako jsou například svatby. Podle některých je naopak nespravedlivé obviňovat pouze školy, když reálně za to může urychlené navracení se k normálu.

Rady ostatním zemím

„Ostatní státy by neměly udělat stejnou chybu, jako jsme udělali my,“ poradil profesor Waxman. Podle expertů je pak důležité, aby země, které mají nákazu pod kontrolou, nebraly bezpečnostní opatření na lehkou váhu. Ta budou totiž ještě nějakou dobu stěžejní, alespoň dokud nevyvinou vědci vakcínu.

„Malý počet nakažených vytváří iluzi, že už je po všem,“ pronesl profesor epidemiologie Dr. Hagai Levine z hebrejské univerzity Hadassah Braun School of Public Health. „Ale jde pouze o iluzi,“ pokračoval. „Můžete otevřít školy, ale všechno postupně a především opatrně. A právě to v Izraeli neudělali,“ dodal Levine.

Jde o běh na dlouhou trať, školy se nemohou zavřít na další rok. Proto někteří z expertů přišli s řadou doporučení, jak se v institucích chovat. Například radí vytvořit skupinky po 10 až 15 studentech, v nichž spolu budou děti ve třídě trávit přestávky a oběd. Každá malá třída by pak měla i svého učitele.

Někteří si myslí, že by bylo lepší starší děti učit online. Jiní radí dodržovat rozestupy, častěji dezinfikovat místnosti, v rámci možností otevírat okna a hlavně poskytnout zaměstnancům a dětem roušky.

Izrael plánuje od 1. září pustit do lavic žáky z druhých a nižších tříd. Otázkou, zda by měly školy opět naplno od září fungovat, se zabývá momentálně celý svět. České školy by se zatím podle všeho měly od září otevřít.