Na francouzských skládkách končí neprodané zboží za miliardy. Vláda firmy donutí jej darovat

PAŘÍŽ/PRAHA Francouzské obchody ročně zlikvidují zboží v hodnotě kolem 20,5 miliardy korun, aniž by s ním bylo cokoliv v nepořádku. Od elektroniky až po plenky. S tím se vláda rozhodla skoncovat a chce do konce roku 2023 donutit společnosti darovat neprodané zboží potřebným.

„Je to plýtvání, které odporuje zdravému rozumu,“ uvedl pro média v jednom z obchodů se zlevněným zbožím francouzský premiér Édouard Philippe, poté co se dozvěděl, že obchody často vyhazují zboží, aniž by bylo jakkoliv poškozené, či neprodejné. „Je to skandální,“ podotkl.



Jeho vláda tak připravila nařízení, podle nějž budou veškeré obchody nuceny darovat, znovu využít nebo recyklovat všechno zboží, které neprodají. Vstoupit v platnost by mělo nejpozději do konce roku 2023.

Očekává, že nařízení projde parlamentním procesem bez problémů. Francouzští poslanci totiž již v minulosti schválili zákon, který zakazuje plýtvání jídlem. Tentokrát se však nutnost darovat zboží bude vztahovat na veškeré komodity – od elektroniky až po textil. Zákon by měl projít parlamentem v červenci. Firmám, které jej poruší, budou hrozit pokuty, a jejich představitelům i několik let vězení.

Vládu k zakročení proti praktikám, které se projevují napříč spotřebitelským průmyslem a umožňují společnostem vyprázdnit sklady, dotlačila média pravidelným informováním o masivním ničení zboží. Během investigativních reportáží a následných šetření ministerstev se ukázalo, že francouzské podniky ročně bezdůvodně zničí zboží o hodnotě přesahující v přepočtu 20,5 miliardy korun.

Amazon v hledáčku médií

S prvním příběhem přišli již v lednu letošního roku reportéři Capital, investigativního programu francouzské televize M6, kteří se rozhodli sledovat cestu naprosto nového neprodaného zboží od společnosti Amazon do skladů ve východofrancouzském Chalon-sur-Saone, kde mělo být zničeno.

Šlo o různorodé zboží - od plastových hraček, kávovarů až po balíky plenek. Reportéři také zjistili, že další spotřební komodity putovaly do spaloven, nebo na skládky.

Reportéři následně s těmito zjištěními konfrontovali ministryni životního prostředí Brune Poirsonovou, která neprodleně zahájila přípravy nového zákona. „Společnosti, jako například Amazon, již nebudou moci vyhazovat produkty, které se nehodí jejich zákazníkům,“ uvedla ministryně a její krok ocenili i akademici.

„V poslední době proběhlo několik skandálů, v jejichž středu byly především módní značky, které likvidovaly neprodané zboží. Je dobře, že tyto morální skandály kolem plýtvání nevyužitých produktů přiměly vládu k přípravě nové legislativy,“ uvedl pro deník The New York Times Dominique Roux z remešské univerzity Champagne-Ardenne.

Uvědomělí Francouzi

Francie se dlouhodobě snaží vypořádat s plýtváním a její obyvatelé jsou si velice dobře vědomi problémů konzumní společnosti, stejně jako otázek klimatických změn. Administrativa nedávno přislíbila, že do roku 2040 se na francouzském území nebudou prodávat automobily na fosilní paliva, nebo zastavila výstavbu nových komerčních letišť.

Předchozí vládě si již v roce 2016 navíc podařilo donutit veškeré supermarkety, aby nevyhazovaly potraviny, ale darovaly jej bezdomovcům, nebo charitám, pokud vyprší minimální spotřební doba, ale jídlo je stále jedlé. Nařízení, které zakázalo odmítání charity, pokud požádá o darování jídla staženého z regálů, zvýšilo počet potravinových darů o 22 procent.

I tak je ale vláda prezidenta Macrona kritizována z obou stran spektra. Ekologičtí aktivisté ji viní, že jedná příliš pomalu. Ostatně kvůli tomu loni odešel z funkce ministra životního prostředí i Nicolas Hulot, který podal svou rezignaci, jelikož vláda prý nebyla schopná efektivně a dostatečně bojovat proti klimatickým změnám.

Na druhou stranu: když už se vláda rozhodla zdražit pohonné hmoty, aby bojovala proti klimatu, vyvolala masivní odpor, který vyústil ve vznik hnutí tzv. „žlutých vest“, které po několik měsíců protestovalo v ulicích Paříže i dalších měst.

Francie v boji proti plýtvání není jediná. Evropská unie si zadala za cíl omezit podobné ničení produktů o třetinu do konce roku 2025. Podle dostupných dat je v České republice každý rok vyhozeno, nebo jinak zbytečně zlikvidováno na šest až sedm tisíc tun textilu a dalších 200 tisíc tun končí v komunálním odpadu. Co se týče potravin, vyhodí každý Čech ročně 80 kilogramů jídla.