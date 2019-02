V Brně šetří jídlem. K boji proti plýtvání začal bojovat projekt Nesnězeno

BRNO Proti plýtvání jídlem v Brně začal loni bojovat nový projekt Nesnězeno. Jeho tvůrci přes příspěvky na své facebookové stránce inzerují neprodané porce jídel různých restaurací a kaváren. V blízké době chystají také aplikaci, která proces zjednoduší. ČTK to za autory Nesnězena řekla Michaela Gregorová. Plýtvání jídlem se na Brněnsku už snaží zamezit projekty Veřejné lednice Brno, Paběrkování po Brněnsku, Food not Bombs nebo Free Food Brno. Na problém upozorňovala také Mendelova univerzita.

Projekt Nesnězeno vznikl podle francouzské předlohy. „Nějakou dobu jsem byla u sestry v Paříži. Ukázala mi tam podobný projekt. Řekla jsem si, proč nevyužít něco, co už někde funguje,“ řekla Gregorová.



Nesnězeno už od vzniku facebookových stránek začalo spolupracovat s více než 30 podniky. Inzerují nesnězené porce, stanoví cenu a čas, do kterého je třeba si jídlo vyzvednout. Jídlo by mělo být zlevněno o 30 až 100 procent. Lidé si v komentáři pod příspěvkem jídlo zarezervují. „Někdo kompetentní jim pak odpoví. Buď to jsme my nebo přímo někdo z daného podniku,“ řekla Gregorová. Jídlo následně zájemce zaplatí přímo v restauraci.

Tento proces by v nejbližší době měla zjednodušit chystaná aplikace. „Člověk si v aplikaci jídlo přímo koupí. V testovací fázi budeme jídla stále inzerovat přes facebookové příspěvky,“ řekla Gregorová. Už teď se většina jídel rozebere do deseti minut po přidání příspěvku. Nesnězeno jedná s dalšími asi 30 stravovacími zařízeními, která chtějí spolupráci navázat až s příchodem aplikace.

Spolupráce s potravinovou bankou

Na problém plýtvání jídlem nedávno upozorňovala i Mendelova univerzita. Škola v prosinci zahájila informační kampaň, která měla snížit množství vyhozeného nedojedeného jídla.

Nespotřebované potraviny z domácností mohou Brňané nosit do veřejné ledničky v prostorách divadla BuranTeatr. Lednice je přístupná od pondělí do pátku od poledne do půlnoci. Patří do ní pouze nezávadné potraviny. Upravené potraviny lidé musí doplnit o složení, alergeny a datum výroby.

Iniciativa Paběrkování po Brněnsku se zabývá sběrem plodin, které neodpovídají normám velkoobchodů, a končí tak mezi odpadem. Kromě toho také spolupracuje s Potravinovou bankou Jihomoravského kraje.