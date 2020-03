Na lodi v Sydney byl zjištěn virus, 2700 lidí ale mezitím vystoupilo na pevninu

Na lodi, jež předtím navštívila Nový Zéland, bylo zhruba 3800 osob, včetně asi 1000 členů posádky. Informoval o tom v pátek list The Guardian.

„Máme velké obavy, že tito lidé vystoupili a netušili přitom, že na lodi se vyskytla nemoc COVID-19,“ uvedl Brad Hazzard, který působí jako ministr zdravotnictví ve státě Nový Jižní Wales, kde Sydney leží.

Podle Hazzarda byl nový koronavirus zjištěn u dvou pasažérů a jednoho člena posádky. Čtvrtý člověk, u kterého bylo podezření na koronavirus, se již vrátil do státu Tasmánie.

Authorities are scrambling to track down nearly 3000 passengers, who were allowed to disembark a cruise ship that docked in Sydney - riddled with #coronavirus. @cokeefe9 #COVID19 #9News pic.twitter.com/Erf593NlEk