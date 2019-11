Na Maltě zadrželi podezřelého, který měl zprostředkovat vraždu novinářky

Valletta Maltská policie zadržela muže, kterého považuje za zprostředkovatele vraždy novinářky Daphne Caruanaové Galiziové. Informovala o tom v úterý agentura Reuters. Podle listu Times of Malta zadržený nabídl policii spolupráci výměnou za prezidentskou milost. Premiér Joseph Muscat oznámil, že doporučení k udělení milosti dá jen v případě, že muž bude vypovídat před soudem a že jeho svědectví povede k usvědčení objednavatele vraždy.

Podle informací BBC v úterý policie zadržela prominentního podnikatele Yorgena Feneche. Není ale jasné, zda má něco společného s vraždou žurnalistky.

Třiapadesátiletá novinářka, která na svém blogu psala o korupci ve vládních kruzích, zahynula při výbuchu bomby ve svém voze v říjnu 2017. Její smrt vyvolala v Evropě zděšení i pochybnosti o vládě práva ve středomořském ostrovním státě.



Podle listu Times of Malta podezřelého policisté zadrželi již minulý čtvrtek, a to v rámci operace zaměřené proti praní špinavých peněz. Při výslechu se muž údajně přiznal, že zprostředkoval kontakt mezi objednavatelem vraždy novinářky a jejími vykonavateli, a nabídl, že bude plně spolupracovat. Prozrazení jména zadavatele vraždy podmiňuje tím, že on sám dostane prezidentskou milost.

Deník Malta Today uvedl, že zatčeným mužem je taxikář Melvin Theuma, který měl v minulosti problémy se zákonem kvůli lichvě. Podle listu žádá plnou imunitu, která by se týkala všech jeho dosavadních trestných činů. Informace o vraždě chce poskytnout až poté, co bude udělení milosti jisté. Pro premiéra je ale takový postup nepřijatelný.

„Hovořil jsem s vyšetřovateli i s nejvyšším státním zástupcem a shodli jsme se, že této osobě nemůžeme dát všeobecnou imunitu týkající se všech případů, v nichž figuruje, dokud nebude svědčit u soudu,“ řekl Muscat novinářům. Udělení milosti ale nevyloučil; o podmínkách prý budou úřady vyjednávat s právními zástupci zadrženého. „Policie bude na výslech této osoby, která je pod přísným bezpečnostním dohledem, potřebovat ještě několik dní,“ dodal.

Z nastražení bomby do vozu Caruanaové Galiziové je obžalována trojice mužů - bratři Alfred a George Degiorgio a Vincent Muscat. Všichni tři tvrdí, že jsou nevinní.

Malta se kvůli průtahům při vyšetřování vraždy stala terčem kritiky. Rada Evropy v červnu uvedla, že neschopnost najít ty, kdo za atentátem stojí, vyvolává pochybnosti o respektování zákonů. Vláda pak v září souhlasila s veřejným, nezávislým vyšetřování smrti novinářky.