Na setkání miliardářů v Bílém domě bude mít Babiš navrch. Je bohatší než Trump

WASHINGTON/PRAHA Amerického prezidenta a realitního magnáta Donalda Trumpa navštíví 7. března v Bílém domě premiér Andrej Babiš. Mimo politický rámec však bude mít jednání i jiný podtext – půjde o setkání miliardářů a dřívějších politických outsiderů.

Až si začátkem března předseda české vlády Andrej Babiš potřese rukou s prezidentem Trumpem budou v místnosti muži, u nichž společná hodnota jejich majetku přesahuje v přepočtu 138 miliard korun. Bohatší přitom je český premiér.



Magazín Forbes Babiše za minulý rok zařadil na 456. místo. Hodnota jeho majetku tehdy sahala k 4,6 miliardám dolarů (104 miliard korun). Dnes je však premiér podle odhadů Forbesu přibližně o 22 miliard korun chudší. I tak ale jeho majetek přesahuje ten Trumpův o 11 miliard. Americký prezident obsadil v žebříčku Forbesu za loňský rok 766. místo.



Oba muži zároveň založili svou politickou kariéru na image úspěšného podnikatele, který chce pomoci národu, aniž by měli předchozí zkušenosti se světem politiky. Pojí je zároveň fakt, že jako političtí outsideři měli oba muži značný úspěch ve svých zemích.

Po středečním avízu amerického velvyslance v Praze Stephena Kinga oficiální pozvání Babiše potvrdil ještě ten den (místního času) Bílý dům. „Prezident Donald Trump a první dáma Melania Trumpová uvítají premiéra Andreje Babiše a paní Moniku Babišovou z České republiky při jejich první oficiální návštěvě Bílého domu 7. března,“ stojí v oficiálním vyjádření.

Podle Babiše je pozvání vyvrcholením vztahů mezi Českou republikou a USA, ministerstvo zahraničí to označilo za úspěch české diplomacie s tím, že o agendě bude ve Washingtonu při své nynější návštěvě jednat šéf diplomacie Tomáš Petříček.

Podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka povánka pro Babiše prezidenta Miloše Zemana těší. „Jde o zájmy naší země a je velmi dobře, že pan premiér zavítá do Bílého domu a bude se s prezidentem Trumpem bavit o důležitých otázkách, které se týkají česko-amerických vztahů,“ uvedl ve čtvrtek pro rádio Impuls. Zemana prý nemrzí fakt, že on sám se s Trumpem v Bílém domě zatím nesetkal: „Není to žádná soutěž mezi panem prezidentem a panem premiérem,“ řekl Ovčáček Impulsu.